Лидер демократов в Палате представителей не исключил возможность отправки войск в Украину

Лидер демократов и меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис в задержке помощи Украине для борьбы с Россией обвинил "пропутинскую фракцию" внутри Республиканской партии. Вашингтон же, несмотря ни на что, должен продолжать поддерживать Киев, чтобы предотвратить широкую войну в регионе.

Иначе, считает он, американцам нужно будет вмешаться в борьбу не только деньгами, но и войсками. Такое мнение политик высказал в интервью на канале CBC News.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязываться в конфликт – не просто с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими", – сказал Джеффрис.

По его мнению, российский диктатор Путин "стремится воссоздать Советский Союз", поэтому будет продолжать угрожать странам-союзникам по НАТО. Он напомнил, что планы главы РФ не остановились вторжением в соседнюю Грузию, равно как и аннексия Крыма и война на востоке Украины.

"Должны ли мы поверить, что перед лицом такой последовательной агрессии, если мы позволим Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на ней? Конечно, нет", – подчеркнул демократ.

Он считает, что на задержку принятия в США крупного пакета помощи на $61 млрд Украине, среди прочего, повлияла так называемая пропутинская фракция в Республиканской партии. По его словам, она "не хочет поддерживать Украину и по каким-то причинам считает, что Россия не является врагом Штатов".

Журналисты CBC News отметили, что демократ не одинок в такой оценке. В прошлом республиканец с Палаты представителей Майкл Маккол и его коллега Майк Тернер признали, что "российская пропаганда проникла в их партию". Понятно, что поддержку РФ в ней возглавляет Тейлор Грин.

Отмечается, что в Сенате 15 республиканцев проголосовали против законопроекта, который включал увеличение помощи Украине. Некоторые объяснили это, мол, стране и так не хватает солдат и военной мощи, чтобы одержать победу, поэтому американской поддержки недостаточно, чтобы изменить это.

Джеффрис ответил на эти утверждения, указав на способность украинских Сил обороны сдерживать российские войска вот уже более двух лет.

"Это стратегический успех по любому определению. И поэтому те, кто хочет убедить американский народ в том, что усилия Украины провалились, продвигают пропаганду Путина, потому что факты говорят прямо противоположное. Следовательно, для нас важно завершить работу. Это момент Черчилля или Чемберлена", – высказался Джеффрис.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне итальянская газета La Repubblica написала о "красных линиях", через которые НАТО может напрямую вмешаться в войну в Украине. Журналисты подчеркнули, что они крайне конфиденциальны, но рассматриваются, а будут ли они применены, зависит от действий РФ.

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