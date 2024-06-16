"Лидеры показали свою принципиальность": Зеленский подвел итоги Саммита мира в Швейцарии. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 июня, выступил на пресс-конференции перед журналистами, подбивая итоги двухдневного Саммита мира в Швейцарии. Он назвал событие, собравшее 101 страну и организацию, успешным – несмотря на противодействие России.

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Брифинг начался около 16:15 (по Киеву). Его транслировал онлайн YouTube-канал Офиса президента.

Гарант подчеркнул, что Украина не хочет "мира за кулисами" – все лидеры-участники саммита могли высказать свое мнение и обсудить его. Наибольшим успехом – и единственной возможностью существования – для нашего государства будет справедливое окончание войны. Инаугурационный Глобальный саммит мира стал первым, но мощным шагом к этому.

Позиция Китая и Бразилии

Первый вопрос к президенту касался именно этих стран. Зеленский отметил: война России против Украины – это не просто "разногласия". "Это неуважение к жизни людей, к свободе, демократии, ценностям... Это не разногласия, не какое-то дипломатическое недопонимание. Это серьезная история, серьезное количество жертв", – сказал Зеленский.

Абсолютно все участники саммита – большая часть мира – признали суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Поэтому как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые сегодня нас всех здесь, цивилизованные страны, объединили, мы будем слышать их мнения – иногда, даже если они не совпадают с большинством мира. Это нормально: слышать, объединять усилия", – сказал гарант.

Озвученные требования Путина – это ошибка для России

"Мир не нужен им [россиянам] – факт. Нужен всем нам – факт... Поэтому мы должны делать свою работу", – подчеркнул Зеленский.

Сейчас руководство Кремля не настроено на справедливый мир. Наоборот, агрессор делает громкие заявления. Президент имеет ввиду требования диктатора Владимира Путина "отдать" Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказаться от вступления в НАТО. Такое "предложение" российский главарь сделал перед Саммитом мира.

Зеленский считает этот поступок Путина ошибкой. Диктатор "провоцировал весь мир и, честно говоря, пугал, говоря о том, что не собирается заканчивать войну, а хочет дальше захватывать территорию".

"Это большая ошибка, которая для нас – полезна... Все здесь за кулисами (не буду говорить, какие конкретно страны), реально практически все говорили, что просто одним этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о "реальном желании закончить войну" – умножено на ноль. [Это] говорили все страны. Даже те, которые имеют другой взгляд. Или имели. И это тоже, я считаю, большой успех. Иногда ошибки врага – это тоже успех", – заявил глава Украины.

Международная военная поддержка Украины

У гаранта спросили, боятся ли в Украине уменьшения военной помощи и считают ли, что эта поддержка сейчас снижается. Зеленский ответил: проведение Саммита мира свидетельствует, что поддержка Киева сильная.

"Страны присоединяются не только тем или другим военным пакетом. Есть гуманитарная поддержка. Есть политическая поддержка. Нам важно слово подавляющего большинства мира, чтобы давить на Россию, чтобы она закончила эту неспровоцированную, несправедливую войну", – указал Зеленский.

Что касается конкретно военной помощи, то он упомянул последние пакеты от партнеров: США, Великобритании, стран Северной Европы. Отдельно президент акцентировал на важности сроков поставок.

"Не потому что мы "ослабеваем", поэтому мы заговорили о мире. Мы всегда говорили о мире!.. Уже почти два года прошло, когда мы предложили Формулу мира, на G20, в пик войны", – напомнил Зеленский.

Готов ли Киев говорить с Москвой

Некоторые на этом саммите хотели, чтобы представители РФ были привлечены к конференции. Но также "большинство стран не хочет им даже пожать руку". В мире есть разные мнения, отметил президент.

Россия не желала говорить с Украиной – даже перед полномасштабным вторжением. "Не было решено ни одного вопроса. Все блокировки были со стороны Российской Федерации. Абсолютно все. Почему? Потому что им невыгодно было заканчивать войну. Доказательством этого есть полномасштабное вторжение", – сказал Зеленский.

Поэтому Киев сейчас пошел другим путем, организовал Саммит мира. Дальше будет разработан конкретный план, наработки уже есть. Когда будет конкретика и уже согласованный план, тогда его передадут представителям РФ. "Ну и потом мы с вами увидим, готовы ли они к окончанию войны", – отметил президент.

Коммюнике Саммита мира

К коммюнике нашей мирной конференции могут присоединиться (не подписать, а именно присоединиться) разные государства. Процедура присоединения говорит о том, что документ открытый, и даже страны, которые пока что думают над этим, могут принять решения позже.

Количество тех, кто поддержит коммюнике, будет увеличиваться, ожидает Зеленский.

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