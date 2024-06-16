"Нацист Путин пришел нас уничтожить": Зеленский призвал мир не повторять ошибки Второй мировой. Видео

В Украине есть вопрос не об "усталости" от войны – а о выживании, потому что Российская Федерация хочет нас уничтожить; мир тоже не должен уставать, ведь существует угроза продолжения агрессии РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, назвав кремлевского диктатора Владимира Путина нацистом.

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Вопрос об "усталости" западного мира и украинцев гаранту задала журналистка из Швейцарии. Это произошло в воскресенье, 16 июня, на итоговой пресс-конференции Зеленского после Глобального саммита мира.

"У нас вопрос не усталости. У нас вопрос выживания, конкретно выживания. Нас пришел нацист Путин уничтожить. У него эта идея, идея фикс", – ответил президент.

Он привел пример: к вам зашел в квартиру человек с ножом или автоматом. "Что вы будете делать? Угощать его, танцевать, развлекать? Или будете защищать своих детей?" – задал риторический вопрос Зеленский.

Украина очень благодарна, что нам помогают. Но президент не считает, что из-за этой помощи можно устать. Потому что это невысокая цена за демократическую жизнь, которая есть в Европе.

Зеленский уверен, что на Украине Путин не остановится. "Поверьте мне: будет все, что было перед Второй мировой войной. То самое будет. Он пойдет дальше. И потом уже никто не будет думать об усталости. Все будут думать в Европе о выживании, о миграции... Поэтому мы должны остановить этого человека. Любым путем", – призвал гарант.

Людям в Украине сложно, из-за войны все устают, это понятно. "Но у нас вопрос выживания, вы понимаете?" – спросил он.

Зеленский добавил, что страна-агрессор Россия украла около 20 тысяч украинских детей. И когда кто-то говорит, что "нужно просто найти взаимопонимание", то о 20 тысячах наших детей нужно просто забыть? И это только один пример. Есть также депортированные взрослые и другие преступления оккупационных войск.

"Как можно это простить, я просто реально не понимаю... Почему кто-то, чьи дети сегодня дома, говорит нам, что нам делать, когда у нас наши дети – где-то украдены? Это несправедливо", – подчеркнул глава Украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский также заявил, что справедливый мир не нужен России с ее нынешним руководством.

– Более детально о пресс-конференции гаранта после Глобального саммита мира в Швейцарии можно почитать в нашем материале по ссылке.

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