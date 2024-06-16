'Давайте не думать о России': Зеленский призвал всех делать свою работу. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что справедливый мир не нужен России с ее нынешним руководством. В то же время, по словам украинского лидера, в мире нуждается остальной мир, который имеет преимущество перед любым агрессором.

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Соответствующее заявление Зеленский озвучил на итоговой пресс-конференции саммита мира в Швейцарии 16 июня. "Мы должны делать свою работу. Давайте не думать о России…" – сказал он о возможном участии РФ в международных встречах.

По его словам, сейчас Россия с ее руководством "не готова к справедливому миру, это факт".

"Но мир нужен всем нам – тоже факт… Это больше, чем любой агрессор по количеству населения, оружия, территории. Мир больше!", – заявил Зеленский.

Он добавил: своим ультиматумом о выводе войск Украины из четырех собственных областей российский диктатор Владимир Путин совершил большую ошибку.

"Одним этим мессиджем Путин передал всему миру, что все, что он говорил о реальном желании закончить войну, умноженное на ноль. Об этом говорили все страны, даже те, у которых был другой взгляд. Иногда ошибки врага – это тоже успех", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии 16 июня прошел второй день Глобального саммита мира, который 101 страну и организацию. По итогам встречи представители стран-участниц выступили на пресс-конференции с официальными заявлениями.

Зеленский констатировал, что все участники саммита поддержали территориальную целостность Украины. По его словам, Украина не хочет "мира за кулисами" и Глобальный саммит мира стал первым, но мощным шагом к справедливому завершению войны.

Напомним, за день до начала саммита мира Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Украиной: вывод войск Украины из захваченных российскими оккупантами территорий Донетчины, Луганщины, Херсонской и Запорожской областей.

Зеленский, комментируя "предложение" Путина, заявил, что главе Кремля "нельзя доверять", и напомнил об обещании Гитлера закончить войну за часть Чехословакии.

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