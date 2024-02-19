Относительно убийства Максима Кузьминова в Испании

Ничего хорошего в этом не вижу. Потому что некоторые откровенно радуются. Мол, пусть русские воины минусуют друг друга. Это всё так. Но есть одно но.

Спецоперацию какого государства выполнял Кузьминов? Он действовал в интересах Украины. И его застрелили. Все, точка.

Задачей Кузьминова было не только перегнать вражеский вертолет. Но и продемонстрировать всем, кто хочет помогать Украине в рядах врага – пример Максима успешный. Эта часть задачи провалена. Потому что 500 тыс. долларов, которые Максим получил в гривневом эквиваленте, больше ему не понадобятся.

А теперь если бы это должно было случиться. За книгой. Максим переезжает в Украину и находится под наблюдением. Где-то в Карпатах. По новым документам, как беженец из Донбасса. Параллельно подготавливаются шлюзы для его ухода. Происходит коррекция в облике. Где-то в Норвегии Кузьминов будто бы нарушил ПДД и заплатил штраф. Где-то засветился в Мексике. Ездящий по миру тратит гонорар. Пусть его ищут подальше от реального местоположения. Через 2-3 года Максим едет на все четыре стороны и остается примером для подражания.

А по факту награду теперь получит не условный новый Максим, а проведший успешную операцию по его ликвидации. Грустно.