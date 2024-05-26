Ликвидация пожара продолжалась 16 часов: в МВД показали страшные фото из 'Эпицентра' в Харькове

Тушение пожара в харьковском строительном гипермаркете "Эпицентр", который визвал прицельный удар России, длилось более 16 часов. Пламя охватило более 13 тысяч квадратных метров.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опубликовал кадры с места происшествия. Благодаря непрерывной героической работе спасателей пожар был полностью ликвидирован.

В результате российского обстрела погибли 12 человек, 43 были ранены, еще 16 числятся пропавшими без вести.

На месте трагедии работает штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. У 10 граждан, родственники которых уже обратились в полицию, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших, идентификация тел продолжается.

Всех, кто потерял связь с близкими, просят обращаться к сотрудникам штаба следственного управления или звонить по телефону на 102. Родственников первой линии призывают сдавать образцы ДНК для ускорения процесса идентификации.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 мая Харьков весь день находился под обстрелами российских террористов. Военные преступники ударили по строительному гипермаркету, Центральному парку и району плотной жилой застройки. Всего в результате этих атак пять человек погибли и 54 получили ранения, еще 4 пропали без вести.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска атаковали Харьков предварительно четырьмя ракетами типа С-300. Одно попадание в Харькове зафиксировано в промзоне, другое пришлось на здание лицея.