Ликвидирован командир бригады и два батальона: появилось подтверждение катастрофических потерь войск РФ под Бахмутом

Подразделения 124-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК РФ (в/ч 40318, оккупированный Алчевск) понесли серьезные потери в районе села Клещиевка Донецкой области. В результате контрнаступательных действий Сил обороны Украины были ликвидированы командир и начальник штаба из 124-й ОМСБр, а два заместителя командира бригады получили тяжелые ранения.

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Кроме того, у оккупантов существенно уменьшилось количество живой силы – фактически было уничтожено два батальона бригады. Об этом заявил Telegram-канал "Досье Шпиона".

По его данным, подразделения вражеской 124-й ОМСБр были заведены в село Клещиевка, 5 км южнее от Бахмута, для усиления позиций 72-й ОМСБр в обороне южного фланга.

Заявляется, что личный состав 124-й бригады не хотел выполнять приказы командования и занимать позиции в указанном населенном пункте, боясь украинского контрнаступления. Выдвинуться на позиции оккупанты согласились лишь в сопровождении командования бригады.

Украинские войска 13 мая нанесли по врагу точные удары из артиллерии. "По имеющейся информации, вследствие обстрела фактически было уничтожено два батальона бригады", – написал автор Telegram-канала. Погибшие и раненые были и среди российских командиров.

"В результате огневого воздействия ВСУ общее количество уцелевших военнослужащих двух батальонов 124-й ОМСБр составляет ориентировочно 40 человек", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны в отчете за 13 мая заявил, что Силы обороны Украины продолжают контратаки в районе Бахмута. По разным данным, за прошедшие три дня нашим войскам удалось освободить в общей сложности от 16,85 до 17,3 квадратных километров.

– Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что наши воины продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута.

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