Литва передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Литва передаст Украине очередной пакет военной помощи. Он включает в себя поставку двух пусковых установок противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщается в аккаунте министерства национальной обороны Литовской Республики в соцсети Х (ранее Twitter. – Ред.). Системы ПВО были приобретены этим летом.

"Наш новый пакет военной поддержки включает поставку двух пусковых установок NASAMS, которые мы купили летом", – заявили в ведомстве.

Кроме того, там добавили, что Украина получит 155-мм боеприпасы и зимние запасы. В частности, электрогенераторы, армейские раскладушки и одежду.

Помимо этого, в Литве на данный момент продолжается обучение и реабилитация украинских солдат.

"Поддержка, которую мы оказываем, остается ключевым фактором в обороне Украины. Мы не можем устать. Мы должны продолжать поддерживать Украину до победы", – подчеркнули в минобороны Литвы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября Литва объявила о новой помощи для Сил обороны Украины, которые борются с полномасштабным вторжением России. Страна передала украинской армии полтора миллиона боеприпасов.

А в конце августа 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Вильнюс передаст Украине пусковые установки ЗРК NASAMS. Силы обороны получат их уже в сентябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа Литва анонсировала новую партию военной помощи Украине. В нее входят ЗРК NASAMS, антидроновое вооружение и другая помощь. В посольстве Литвы уточнили, что Украине передадут обновленные NASAMS, полностью готовые к интеграции в систему украинского ПВО.

24 августа, в день празднования 32-летия независимости Украины, Литва официально объявила о предоставлении дополнительного пакета помощи стране. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил об отправке военной поддержки на сумму 41 миллион евро.

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