Литва планирует выделить Украине в 2024 году €340 млн помощи: на что пойдут деньги

Литовская премьер-министр Ингрида Шимоните объявила о планах включить в расходы бюджета страны на 2024 год финансовую поддержку Украины. Она составит 340 миллионов евро.

Об этом передает национальный вещатель LRT. Литовское правительство рассмотрит проект бюджета на 2024 год в четверг, 5 октября.

"По Украине (расходы на помощь в 2024 году. – Ред.) мы оцениваем в общей сложности около 0,4% ВВП, то есть примерно 340 миллионов евро", – сказала Шимоните.

Шимоните оценила потребности, связанные с Украиной, как "очень важные" для Литвы. Это не только поддержка украинских военных беженцев, но и всеобщая поддержка Украины.

Особенно в том случае если странам Европейского Союза не удастся согласовать бюджет поддержки Украины в 50 миллиардов евро, подчеркнула премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, семь стран Евросоюза заказали 155-мм артиллерийские снаряды по ускоренной процедуре Европейского оборонного агентства (EDA), чтобы доставить необходимые ВСУ боеприпасы и пополнить собственные истощенные запасы. Эта закупка осуществляется в рамках плана на 2 миллиарда евро, запущенного в марте с целью доставки в Украину 1 миллиона артснарядов и ракет в течение года.

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