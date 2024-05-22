Литвиненко объяснил, почему США следует отменить запрет на применение западного оружия для ударов по территории России

Украина хотела бы, чтобы Соединенные Штаты Америки упразднили запрет на применение американского оружия для ударов по территории РФ. Ведь применение дальнобойных американских ракет и других вооружений для атак по оружейным составам, логистическим центрам и НПЗ на территории России помогло бы снизить способность врага вести боевые действия и предотвратить восстановление вражеского наступления.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, пишет Financial Times. Запрет на применение американских вооружений для ударов по территории РФ был установлен из-за опасений Вашингтона по поводу эскалации в отношениях с Москвой.

Литвиненко считает, что для Украины было бы очень "полезно", если бы Вашингтон упразднил запрет на применение американского оружия для ударов по военным целям на территории РФ. В частности, если бы этого запрета не было, убежден секретарь СНБО, Россия "не смогла бы так быстро продвигаться на северо-востоке Харьковщины", так как Силы обороны могли бы наносить удары на опережение.

"Наши силы проделали большую работу, чтобы остановить их (российские силы на севере Харьковщины и в районе Часового Яра. – Ред.)... Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Но сейчас мы стабилизировали ситуацию", – подчеркнул Литвиненко.

Также, по мнению секретаря СНБО, очень бы помогло Украине усиление санкционного давления на РФ.

Напомним , ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался об использовании западного оружия на территории РФ. Он подчеркнул, что удары Украины по военным целям в границах агрессора являются самозащитой.

Тем временем в Британии намекнули, что не имеют ничего против, чтобы Украина била британским оружием по территории России.