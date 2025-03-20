Логистика врага горит, техника – уничтожена: в ОСГВ 'Хортица' показали точную работу дронов в Серебрянском лесничестве. Видео

Защитники Украины уничтожили технику и логистику российских кафиров на восточном направлении фронта в пределах Луганщины. В частности, воины обезвредили ряд укрытий, машины, состав горюче-смазочных материалов врага.

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Зачистка прошла на территории Серебрянского лесничества. Детали рассказали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", публикуя видео от ГНСУ.

"Пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов Феникс бригады "Помста" результативно уничтожают пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику", – говорится в подписи к кадрам.

На них видно, как горят склады, логистика захватчиков из России, а также остатки их техники.

Защитники поразили укрытие оккупантов, грузовые и легковые автомобили, минометный расчет, пушку С-60 на базе МТ-ЛБ, антенну связи и склад ГСМ.

"Подраздел РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" вовремя обнаруживает и уничтожает вражескую технику, средства связи врага – наносит точные удары по составам и позициям оккупантов в Луганской области", – подчеркнули военные.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны остановили механизированную колонну оккупантов, которая выдвинулась в штурм на Северском направлении фронта. Благодаря профессиональной работе украинских артиллеристов и операторов вражеская техника была уничтожена и повреждена.

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