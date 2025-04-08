'Ломают лодки и технику': оккупанты в Херсонской области саботируют приказы командования о форсировании Днепра – АТЕШ

Военные российской оккупационной армии снова отказываются выполнять преступные приказы своих командиров о форсировании реки Днепр в Херсонской области. Оккупанты помнят, что такие операции для них заканчиваются огромными потерями.

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Об этом пишут в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ". По информации агентов движения, россияне всячески пытаются избежать нового форсирования Днепра.

Они утверждают, что российское командование уже приказало захватчикам подготовить плавсредства и готовиться к перемещению личного состава и техники.

"Агенты "АТЕШ" сообщают, что с приходом тепла российские оккупанты готовятся к новой попытке форсирования Днепра в Херсонской области. Отданы приказы про подготовку плавсредств, перемещения личного состава и техники", – говорится в сообщении.

Однако, как отмечают в "АТЕШ", россияне не забыли, что в конце 2024 года и в начале 2025 года такие штурмы привели к значительным потерям у войск России. По данным движения, в неудачных операциях подразделения 28-го мотострелкового полка ВС РФ потеряли до 90% личного состава.

"Все понимают, что ситуация не изменилась и такой приказ – это дорога в один конец. Поэтому многие любыми способами пытаются избежать отправки, в том числе – сознательно ломают лодки и технику", – добавили партизаны и призвали россиян саботировать такие операции.

Как известно, войска страны-агрессора России неоднократно пытались форсировать реку Днепр на Херсонщине с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на правобережную часть региона.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "АТЕШ" рассказали, что оккупантам на Херсонщине запретили пользоваться мобильными телефонами. Причиной этого стали большие потери, которые Силы обороны Украины наносят противнику с помощью радиоэлектронной разведки.

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