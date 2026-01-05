Ловили на горячем: оккупанты воруют бензин у местных жителей в Крыму

Российские солдаты начали активное мародерство на временно оккупированном Крымском полуострове. У местных жителей военные начали массово похищать бензин.

Об этом сообщает украинское подпольное движение"Желтая лента". В Джанкое росармейцы не чураются сливать топливо из всех транспортных средств гражданских местных жителей.

Как сообщается, топливо забирают у местных, которые оставляют авто возле дома. Также иногда были неоднократные случаи, когда российских солдат ловили на горячем, но они это аргументируют, как "потребности для СВО".

В то же время российская полиция никак не реагирует на такие преступления оккупационных войск.

Военные преступления России – что известно

Напомним, утром 1 января российский дрон атаковал многоэтажку в Херсоне. Взрыв повредил квартиру, где находилась пожилая женщина. Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

В то же время в ночь на 28 декабря российские войска массированно обстреляли город из РСЗО. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы города и критическая инфраструктура. Облцентр был частично обесточен, сообщалось о пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря в Семеновской общине Новгород-Северского района Черниговской области российские захватчики беспилотником атаковали машину, за рулем которой был 47-летний мужчина. Он доставлял хлеб для жителей приграничных населенных пунктов.

