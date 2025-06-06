'Ловушки' для врага: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о применении дронов для дистанционного минирования

На Донбассе, на направлениях, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои, украинские воины активно применяют роботизированные системы. С их помощью, в частности, осуществляется минирование на наиболее вероятных маршрутах наступления российских войск.

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Защитники дистанционно минируют дороги, лесополосы, мосты, переправы, ежемесячно для этого используются сотни километров проволоки и тысячи мин. Подробности в эфире Украинского радио раскрыл офицер управления коммуникаций ОСГВ "Хортица" Денис Гойко.

Для дистанционного минирования, которое особенно активно сейчас проводится на Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях фронта, саперы и операторы дистанционного минирования с применением беспилотных аппаратов используют роботизированные системы типа "Термит, а также БпЛА "Вампир" и "Баба-Яга".

По словам Гойко, украинские воины пристально отслеживают вероятные маршруты вражеского прорыва или обхода украинской обороны – и минируют дороги, лесополосы, мосты и переправы.

"Приоритетные направления определяются с учетом тактической обстановки, оперативных задач, особенностей местности, берутся разведданные. Разведка прекрасно видит действия противника. Минирование проводится на наиболее ожидаемых маршрутах наступления противника, когда есть дороги, лесополосы, мосты или переправы. Отслеживаются места возможных прорывов или обходов обороны. Участки, которые недостаточно укреплены могут быть и там, где противник может выйти или во фланг, или в тыл. Поэтому разведка передает данные, саперы, операторы по дистанционному минированию делают свою работу", – рассказал Гойко.

По его словам, порой минирование дорог осуществляется непосредственно перед началом вражеской атаки. Отслеживать перемещение врага или его подготовку к атаке и выдвижение для штурма помогают разведывательные дроны.

"Были случаи, что нужно было минировать ту или иную дорогу прямо перед началом наступления. Начинается движение колонны за 7-8 км и дроны уже вот в таком порядке начинают минировать. Иногда даже дроны, которые минируют, использовали те же мины, как сбросы. И этим самым останавливали наступление и штурм. Если там было наступление и уже этот участок противник разминировал своей техникой или живой силой, то уже сразу же ночью повторно можно эту дорогу заминировать. Минные поля адаптируются достаточно быстро. За ночь они снова приводятся в нормальный порядок", – сообщил представитель ОСГВ "Хортица".

Ранее для дистанционного минирования использовались специальные снаряды для реактивной артиллерии. Именно с их помощью враг осуществлял минирование на расстоянии, в частности во время боев за Бахмут: оккупанты разбрасывали противопехотные мины из РСЗО "Ураган".

Украина же от СССР "унаследовала" специальные снаряды для "Акации". Однако их было "не так много".

Сейчас, констатировал Гойко, дистанционное минирование с помощью артиллерии "свое доживает" – в частности, из-за ограниченного количества как соответствующих советских снарядов, так и боеприпасов для дистанционного минирования 155-мм калибра.

Поэтому сейчас для этой цели преимущественно применяются беспилотники, которые позволяют проводить минирование на расстоянии, не очень сильно уступающем тому, что достигалось с помощью артиллерии.

"Это могут быть и роботизированные системы типа робота "Термит", которые берут противотанковые мины. Основные – беспилотный летательный аппарат типа "Вампир", "Баба-Яга". Они выполняют достаточно много работы", – отметил Гойко.

Он добавил, что дистанционное минирование позволяет минимизировать опасность для личного состава.

"Сейчас человек уже не берет две мины под бока и не идет несколько километров, не ставит их, потому что есть достаточно большая опасность – дроны. Поэтому сейчас почти все минирование дистанционное. БПЛА полетел, отработал", – говорит представитель ОСГВ "Хортица".

Отвечая же на вопрос, насколько важную роль играет дистанционное минирование в условиях современной войны, Гойко привел конкретный пример.

"Из 100 мотоциклов и 40 единиц бронетехники, которую в апреле отражала 14 бригада Нацгвардии "Червона Калина" на Покровском направлении, уничтожено было 96 мотоциклов, более 20 единиц техники и более 230 россиян. При отражении этого штурма 70% поражения техники было с помощью дистанционного минирования. Ребята очень хорошо заминировали дорогу, по которой велось наступление", – отметил он.

"Танцы на граблях" оккупанты продолжают и сейчас.

"Возле Малиновки уже третий день по два мотоцикла заезжает. Они, наверное, думают, что предшественники уже разминировали ту дорогу. Там три дня уже девять мотоциклистов лежит со своими мотоциклами взорванные. Они идут и не жалеют своих, не жалеют технику. Такое случается довольно часто и подминировать ту дорогу нужно повторно. Это все делается и это все отслеживается", – подчеркнул офицер управления коммуникаций ОСГВ "Хортица".

Гойко добавил, что россияне используют мотоциклы с первоочередной целью - "быстро пройти, не покрывая большой площади, на большой скорости или заграждения, или определенный участок от своего района выдвижения к каким-то позициям". Чтобы свести на нет это условное преимущество, украинские инженеры работают, не покладая рук.

"Работа наших инженеров очень кропотливая, потому что сочетаются взрывные заграждения с невзрывными, и делают они это в очень большом количестве. Просто сотни километров проволоки, десятки тысяч мин устанавливаются ежемесячно. Главное, что это дает результат, это останавливает врага", – подчеркнул представитель ОСГВ "Хортица".

Также он привел некоторые цифры, дающие представление об объемах этой работы.

"За дистанционным минированием будущее Сил поддержки, будущее для саперов. За май установили 23 тысячи противотанковых мин и более 118 тысяч противопехотных. Дистанционное минирование – полезное дело и оно имеет будущее. Сейчас в командовании разрабатываются новые принципы для еще более быстрого реагирования. И это будут не только дроны "Вампир", – резюмировал Гойко.

Напомним, в конце мая сообщалось, что Россия стянула большие резервы под Покровск. Там продолжаются непрерывные штурмы, но украинские защитники сдерживают врага, нанося ему ощутимые потери. Противник же не оставляет попыток прорвать украинскую оборону, о которую уже сточился не один десяток тысяч захватчиков.

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