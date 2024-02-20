Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН из-за казни оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста из-за расстрела украинских воинов, попавших в плен к оккупантам в Авдеевке. Он подчеркнул, что безоружных тяжелораненых защитников захватчики казнили вопреки конвенциям и обещаниям, которые дала российская сторона международным организациям.

Лубинец в письме к международным организациям призвал отреагировать на очередное циничное пренебрежение Россией Женевских конвенций и достигнутых договоренностей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Лубинец рассказал, что обратился в ООН и МККК для выяснения всех обстоятельств казни россиянами тяжелораненых украинских воинов, попавших в окружение на позиции "Зенит" в Авдеевке Донецкой области.

Он отметил, что в последние дни обороны Авдеевки враг непрерывно обстреливал эвакуационные пути и автомобили. Поэтому украинские военные, которые под бомбежкой вражеской армии смогли вывезти часть тяжелораненых и погибших побратимов из "Зенита", не смогли продолжить эвакуацию.

Когда защитники на "Зените" оказались в полном окружении, украинское командование связалось с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с российской стороной.

"Диалог был о предоставлении помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, согласно международным законам и правилам ведения, которые защищают военнопленных. Оккупанты сообщили координаторам этого процесса, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских защитников и оказать им помощь, а в дальнейшем — обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни", – отметил Лубинец.

Как оккупанты "выполнили" взятые на себя обязательства, впоследствии стало известно из обнародованного ими же видео с захваченного "Зенита": захватчики просто казнили безоружных раненых украинских воинов, которых защищал статус военнопленных.

"Семьи Защитников опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника — погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. По поводу шестого бойца информация пока не подтверждена", – добавил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул: то, что совершили российские оккупанты, является безоговорочным военным преступлением. И на очередную казнь пленных украинцев международное сообщество должно жестко отреагировать.

"Я, как Омбудсман Украины, срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Отмечу, что это не первый раз, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, подвергая военнопленных казни. Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для России не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу", – подчеркнул Лубинец.

Напомним, 18 февраля сеть облетели жуткие кадры казни российскими оккупантами восьмерых военнопленных украинцев.

Шестерых воинов захватчики расстреляли на позиции "Зенит" в Авдеевке. Еще двоих безоружных защитников захватчики казнили в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" на Донетчине – вблизи села Веселое неподалеку от Бахмута.

На военные преступления России в отношении военнопленных отреагировали в Офисе генерального прокурора Украины.

По фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) начаты досудебные расследования.