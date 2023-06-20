Лубинец: Венгрия не имела права на переговоры с РФ об украинских военнопленных

Венгрия нарушает международное право в обращении с украинскими военнопленными. Украинским властям известно о месте их нахождения, а также о том, что они ограничены в общении с родными, лишены мобильных телефонов и свободы передвижения.

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Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона. Освобождение и обмен украинских военнопленных регулируется координационным штабом по обращению с военнопленными, который является единственным органом с полномочиями в этой сфере.

"Мы трактуем действия Венгрии как нарушение международного гуманитарного права, нарушение прав военнопленных. У них не было никаких полномочий вести хоть какие-то переговоры напрямую с Российской Федерацией без информирования украинской стороны", — отметил омбудсмен.

Как отметил Лубинец, единственным органом, уполномоченным заниматься вопросами освобождения и обмена украинских военнопленных, является координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Обращения венгерской стороны к Украине с тем, что они готовы присоединиться к мирным инициативам, что они готовы через свои контакты способствовать возвращению украинских военнопленных, не было", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен сообщает, что в Украине имеется информация о местонахождении указанных лиц, а также о том, что они ограничены в общении с близкими, лишены мобильных телефонов и свободы передвижения.

"Такое впечатление, что они из одного плена попали в другой", — рассказал он.

Омбудсмен отметил, что такие действия подстегивают российскую пропаганду, которая утверждает, что Украина не желает забирать своих военнопленных.

Напомним, Русская православная церковь и ее патриарх Кирилл (Гундяев) передали Венгрии украинских военнопленных без согласования с Украиной. В Венгрии подтвердили заявление Российской православной церкви о передаче ей 11 украинских военнопленных. Процесс координировал венгерский вице-премьер-министр по церковным делам Жолт Шемьен, который отметил, что это жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии, а указанные люди "обязаны ей своей свободой".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 украинских военнопленных, которых Россия вывезла без ведома Украины, продолжают находиться на территории Венгрии, удерживаются в изоляции, официальные дипломатические каналы страны игнорируют все обращения украинской стороны.

Украина установила местонахождение и фамилии пленных, которых Россия передала Венгрии. Информация уже передана их родственникам и правоохранительным органам.

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