'Лучшая оборона – это атака': Селезнев оценил влияние Курской операции на ситуацию в Сумской области

В Сумской области за последние две недели украинские войска вернули под контроль три населенных пункта: Андреевку, Кондратовку и Алексеевку. Эти успехи наших Сил обороны связаны частично и с проведением Курской спецоперации.

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Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, Курская наступательная операция носила превентивный характер, она достигла своих целей и продолжается до сих пор.

"Я думаю, что определенная превентивная деятельность украинских Сил обороны продолжает иметь место. Почему? Потому что лучшая оборона – это атака. И безусловно, действия украинской армии на территории Курской области имели исключительно превентивный характер, ведь в мае 2024 года Путин заявил о создании так называемой буферной зоны на территории Украины. Речь идет об областях, которые граничат с Россией. Это Харьковская, Сумская, Черниговская области. Для того, чтобы максимально эффективно противодействовать таким намерениям противника, была проведена Курская наступательная операция. Поэтому наша задача никуда не делась", – отметил эксперт.

Селезнев подчеркнул, что сейчас бои на территории Курской области РФ продолжаются. На сегодня, по данным главкома Сырского, ВСУ контролируют 90 квадратных километров га Курской области. Также украинские защитники удерживают несколько плацдармов на территории Белгородской области.

Вполне вероятно, что сейчас украинские Силы обороны проводят рейды и на территории Брянской области, отметил эксперт.

"Буквально только что я видел сообщение о том, что задержан заместитель губернатора Брянской области по обвинению в хищении федеральных ресурсов при строительстве инженерных фортификаций на территории Брянской области. Вполне вероятно, что сейчас Россия проводит определенный аудит и видит, что деньги банально были разворованы не только на территории Курской и Белгородской областей, но и, как видим, в Брянской области. К чему я это говорю: вполне вероятно, что сейчас украинские Силы обороны проводят определенные мероприятия, поисково-рейдовые действия, в частности на территории Брянской области", – пояснил Селезнев.

Он отметил, что также постоянно проводятся определенные мероприятия, направленные на недопущение концентрации вражеских сил. Поэтому говорить о сворачивании Курской операции и действий украинской армии на территории российского приграничья не стоит.

"Скажу больше, те же транспортные коллапсы, которые в последнее время все чаще происходят на территории Российской Федерации, – это и блокирование авиаперевозок, и замедление движения военных эшелонов в различных российских регионах, расположенных недалеко от границы с Украиной, – это результат деятельности украинских Сил обороны, направленных на максимальное осложнение российской логистики. Ведь логистика – это ресурс, а ресурс является определяющим фактором на поле боя", – отметил военный эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне понесли большие потери в Курской области, в целом по оценкам Генштаба, за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 1 млн военных .

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