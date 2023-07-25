'Лучше избегать таких конструкций': у Буданова посоветовали россиянам не пользоваться Крымским мостом

Крымский мост является незаконной, соответственно, "крайне нестабильной" конструкцией. Эта "нелегитимная" переправа не является гражданским объектом, поскольку оккупанты используют ее в военных целях. Следовательно, этот мост является законной целью ВСУ, а людям, не причастным к оккупации украинских территорий, лучше избегать таких конструкций.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он посоветовал гражданским россиянам не пользоваться Крымским мостом.

"Конструкция крайне нестабильна, как и другие объекты, которые используются для логистики, поставки личного состава и техники, сил и средств врага для участия в захватнической войне против Украины. Это значит, что другим людям, не причастным к оккупации Украины, к военным преступлениям, следует избегать пользоваться такими опасными".

Представитель украинской разведки подчеркнул, что незаконно возведенный россиянами мост через Керченский пролив – не гражданский объект, ведь враг использует его "для переброски сил и средств, чтобы убивать украинских мирных жителей и украинских защитников и продолжать оккупацию украинских территорий".

Он прозрачно намекнул, что по мосту и дальше будут наноситься удары Силами обороны Украины

"В данной ситуации думать, что с ним будет все хорошо в будущем, было бы ошибочно", – подчеркнул Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов, в результате чего обрушилась часть дорожного полотна.

Незаконная переправа была атакована надводными дронами в ходе совместной операции СБУ и ВМС Украины. Операция была сложная, но в результате украинским силам удалось сделать запланированное. В СБУ пообещали поделиться подробностями взрыва на Крымском мосту, но уже после победы.

После подрыва уже несколько раз перекрывали Крымский мост. В частности, только за 24 июля это происходило не менее трех раз.

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