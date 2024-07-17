'Лучше так, чем всю жизнь бояться и молчать': 'Пташка' объяснила ситуацию с обращением по поводу 59-й бригады, уже идет проверка

Парамедик Екатерина "Пташка" Полищук, которая публично озвучила проблемы в 59 ОМПБр, сообщила, что в бригаде уже работает комиссия, которая проверит приказы и решения командира подразделения Богдана Шевчука. Она подчеркнула: когда озвучивала имеющиеся в 59 ОМПБр проблемы, не стремилась ни к славе для себя, ни к травле комбрига.

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Главной целью было решить проблемы, которые, как говорят сами военные, приводят к значительным потерям личного состава, которых можно было бы избежать, поэтому это тот случай, когда лучше подвергнуть себя рискам, чем "всю жизнь бояться и молчать". Об этом "Пташка" написала на своей странице в Facebook.

На днях Екатерина Полищук, ставшая известной еще во время боев в Мариуполе, публично обратилась к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с призывом обратить внимание на комбрига 59 ОМПБр Богдана Шевчука, под командованием которого бригада несет значительные потери личного состава. Она попросила Сырского "провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действиям, повлекшим гибель большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей" и "принять меры и отстранить от принятия важных военных решений людей, не заинтересованных в сохранении личного состава, выполнении задач и победе".

Сообщение "Пташки" вызвало значительный резонанс. Кто-то поддержал озвученные ею обвинения в адрес Шевчука, кто-то встал на его защиту.

Полищук решила расставить точки над "і" в вопросе мотивов, которыми руководствовалась, когда публично озвучила имеющиеся проблемы.

"Объясняю один раз для всех: моей целью не было поднять свою узнаваемость и засветиться по телевизору на острой теме. Я обратила внимание на проблему, ее услышали и сегодня комиссия уже находится в 59. Мы ждем результатов проверки. Это была основная моя цель. Нет винить, не вызывать общественную ненависть или травлю, а по закону разобраться и принять меры. На этом этапе я свою работу сделала", – подчеркнула "Пташка".

Также она, не называя имен, ответила оппонентам, которые критиковали ее за озвучивание проблемы и упрекали в недостаточности компетенций для подобных оценок.

"Для тех, кто рассказывает, что нужно высшее специализированное образование и опыт, чтобы оценивать такие вещи, напоминаю, в Украине действует свобода слова. И слово – это единственный законный метод обратить внимание на сложившуюся проблему. Возможно, будь я девочкой с улицы, то мое обращение было бы нецелесообразным. Но половину своей службы я провела в окопе, половину – в командовании людьми. Поэтому мои три года военного опыта на разных уровнях позволяют мне не оценивать такие вещи, а обращаться к людям со специальным образованием и полномочиями, чтобы они сделали это более профессионально", – отметила парамедик.

Полищук добавила, что особенно ее удивляют подобные упреки от людей, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях, да и опыта в командовании не имеют.

О том, что озвучила проблему, о которой многие боялись говорить публично, "Пташка", по ее словам, не сожалеет. Ведь надеется, что это поможет покончить с потерями среди украинских воинов, которых можно было бы избежать.

"Сознательна всем рискам, на которые я подвергла себя. Но лучше так, чем всю жизнь бояться и молчать. Бессмысленные неоправданные потери стоят для меня и страны в сотни раз больше, чем моя безопасность и спокойствие", – подчеркнула Екатерина Полищук.

Напомним, после публичного призыва "Пташки" в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 15 июля заявили, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отправил комиссию в зону ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Цель поездки – проверка ситуации и выяснение обстоятельств недавних потерь среди личного состава. Возглавил комплексную рабочую группу, работающую в бригаде, начальник Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.