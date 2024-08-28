Лучший способ достичь мира – поставлять Украине оружие, – президент Финляндии

Президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу оказывать Украине большую военную помощь для борьбы государства с вторжением страны-агрессора России. По его мнению, это лучший способ окончить войну и достичь мира в Украине.

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Слова финского лидера привело издание Yle в среду, 28 августа. Президент подчеркнул: лучший способ достичь мира – это продолжать поставлять оружие Украине.

"Такова реальность", – сказал политик.

В то же время Стубб сказал, что пока что не видит "достаточных оснований" для отправки Силам обороны Украины финского высокоточного дальнобойного оружия. Среди причин такого решения он назвал важность для Финляндии обороняться от западного соседа – России.

Политик также сказал, что позиции Украины по сравнению с весной улучшились, в частности благодаря операции на территории Курской области России. По его словам, Украина смогла создать нестабильность в РФ и вызвать недоверие к ней. "Это всегда хорошо с точки зрения военной стратегии", – подчеркнул глава государства.

Что касается ситуации на границе Финляндии с Россией, то как отметил Стубб, она на данный момент спокойная. В то же время страна не планирует открывать пограничные переходы с РФ.

"Россия способна и готова использовать людей как оружие, направлять их к границе", – добавил он.

Напомним, что ранее в МИД Финляндии сообщили, что в ближайшее время не планируют открывать границу с Российской Федерацией. Этот вопрос может быть пересмотрен осенью 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО планирует создать свою подштаб-квартиру Сухопутных войск в городе Миккели (Финляндия) и разместить там примерно 4-5 тысяч солдат. Она будет управлять операциями и подготовкой бригады Северного альянса, сформированной для защиты Финляндии.

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