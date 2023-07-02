'Луганск завален телами': в городе подняли панику из-за переполненных погибшими оккупантами моргов

Во временно оккупированном Луганске и Луганской области, территорию которой захватчики называют "ЛНР", сложилась сложная гуманитарная ситуация. Город буквально завален трупами российских солдат – они массово поступают в городские и областные морги.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", автором которого является сотрудник одной из специальных служб. Согласно его данным, в Луганск в среднем за день поступает более 80 тел погибших военнослужащих ВС РФ и "ЛНР", не считая гражданских, ЧВК и добровольцев.

В то же время ситуация с опознанием и идентификацией тел погибших также очень сложная. На сегодняшний день в моргах "ЛНР" и 522 Центре приема погибших военнослужащих в Ростове-на-Дону, РФ, находится более 1500 тел неизвестных военнослужащих "ЛНР".

Кроме того, по данным автора канала, у оккупантов также проблемы с эвакуацией тел своих "200-х" с поля боя, в результате чего в подразделениях "ЛНР" более 3000 военнослужащих считаются "пропавшими без вести".

Отмечается, что подобная ситуация также наблюдается на других временно оккупированных территориях. Из-за отсутствия единой ДНК-базы и своевременной эвакуации погибших с поля боя тела и останки, доставленные в морги, визуально не идентифицируют. Из-за ускоренных темпов мобилизации в "ЛНР", большинство их "военных" даже не имеют банальных жетонов, что могло бы упростить процедуру опознания.

Все указанные факторы влекут за собой социальное напряжение и подрыв авторитета власти среди родственников погибших и без вести пропавших военных, не имеющих возможности проститься с близкими.

Напомним, в Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированных территориях продолжаются случаи терроризма и насилия со стороны оккупантов. Россияне, в частности в Луганской области, накладывают запреты на свободное общение между жителями оккупированных территорий и контролируемыми Украиной областями.

Оккупанты начали проводить проверки мобильных телефонов украинских граждан с целью выявления диалогов и сообщений с друзьями и родственниками, проживающими на территории, контролируемой Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– из-за активизации боевых действий в Луганской области среди российских оккупантов усилились панические настроения. К захватчикам все чаще прилетает "бавовна" в тылы и передовые позиции, поэтому ситуация крайне напряженная;

– оккупант Алексей Самков, воевавший против родной страны и попавший в плен украинских военнослужащих, посетовал, что в так называемой "ЛНР" незаконная мобилизация происходила принудительно. "Мобики", отправленные на передовую, часто становились "двухсотыми", а если "трехсотыми" – это повезло.

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