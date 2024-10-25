Лукашенко намекнул, что не будет воевать против Украины, и поставил под сомнение усилия Путина по привлечению солдат из КНДР – ISW

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что беларуские войска не будут воевать в Украине. Он заявил, что втягивание в войну Беларуси стало бы "путем к эскалации", которое привело бы к развертыванию войск НАТО в Украине.

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Также Лукашенко сказал, что Россия якобы не нуждается в фронте усиления в виде северокорейских военных, а их развертывание не отвечает интересам РФ. На заявления белорусского диктатора обратили внимание в американском Институте изучения войны (ISW).

В ответе на вопрос ВВС по поводу сообщений о привлечении Москвой военных из КНДР Лукашенко назвал эти сообщения "дуростью". Он заявил, что Путин якобы "никогда не будет пытаться убедить" другое государство привлечь его армии в войне России в Украине, и что развертывание вооруженных сил любого государства – включая Беларусь – на линии фронта в Украине было бы "шагом к эскалации" войны .

"Зная его характер, Путин никогда не будет пытаться убедить другую страну привлечь свою армию к спецоперации России в Украине. Если бы на линии столкновения находились вооруженные силы любой страны, даже Беларуси, это стало бы шагом к эскалации конфликта. Даже если бы мы вступили в войну , это был бы путь к эскалации. Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна... поэтому в Украину будут введены войска НАТО", – заявил Лукашенко.

Беларуский диктатор также продолжил отрицать причастность Беларуси к полномасштабному вторжению РФ в Украину, происходившему, в частности, и с территории этого государства.

Он заявил, что не давал разрешения на использование беларуской территории российскими войсками и что в приграничных с Украиной районах как раз завершились "учения" и начался отвод российских войск. А по дороге, по версии Лукашенко, они свернули в Украину – вследствие "провокации".

"Проходили учения, в которых участвовали несколько тысяч российских военных. Путин начал отводить эти войска с того места, где они находились на юге Беларуси, вниз по дороге, вдоль границы с Украиной. В какой-то момент он перенаправил часть этих войск на Киев. Я уверен, что их спровоцировали. Путин решает, как он отведет свои войска. Через Киев. Или он мог пройти через Минск", – заявил Лукашенко.

В то же время, диктатор добавил, что не интересовался у Путина тем, что происходило в последние дни февраля 2022 года, российский диктатор также не звонил в Минск.

"Он мне не звонил. И я ему не звонил. Это его войска, и он имеет право выводить их любым способом", – заявил Лукашенко.

В тот же день, добавили в ISW, Лукашенко также дал интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия 1". Там он говорил о том, что Кремлю или российской армии якобы не нужна помощь северокорейских войск. Ведь российских сил на фронте, мол, вполне достаточно, к тому же у РФ есть значительный мобилизационный ресурс.

Также Лукашенко заявил, что Москва якобы понимает, что развертывание северокорейских сил в войне было бы "нежелательным для России" и повторил тезис, что на подобный шаг со стороны Кремля Запад ответит отправкой войск НАТО в Украину.

Впрочем, подобные утверждения понравились не всем. В частности, пропагандисты из кремлевского ТАСС решили не упоминать о заявлении Лукашенко о том, что привлечение войск КНДР в войне против Украины не отвечает интересам РФ, ограничившись цитированием его слов о возможном введении войск НАТО в Украину в ответ на привлечение военных из КНДР.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Лукашенко цинично объяснил, почему он не поддержал Украину в войне с Россией. По его словам, он поддерживал и поддерживает РФ, а Украина якобы поступила по отношению к Беларуси враждебно, введя санкции и запретив полеты беларуских гражданских самолетов через территорию Украины.

Чтобы подтвердить свои слова, он обвинил Украину в якобы захвате поездов с удобрениями и даже в "убийстве и расчленении пяти человек", что, по версии диктатора, было сделано, чтобы скрыть причины их смерти.