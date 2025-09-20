Львиную долю ракет сбили F-16: военные показали кадры боевой работы во время массированного удара РФ. Видео
Массированную воздушную атаку российских захватчиков 20 сентября отражали Воздушные Силы ВСУ. Работали зенитные ракетные системы, расчеты мобильных огневых групп и, "конечно, пилоты F-16".
Причем "львиная доля сбитых сегодня Х-101" именно на счету украинских Fighting Falcons, отметили в Воздушных Силах. Украинские защитники еще раз поблагодарили партнеров за предоставленные самолеты и показали кадры боевой работы.
Что известно о предоставленных Украине истребителях
F-16 Fighting Falcon – одномоторный легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией General Dynamics.
Еще в 2023 году союзники Украины сформировали Коалицию авиационных возможностей, целью которой было обеспечение Украины авиацией. По результатам деятельности коалиции ряд европейских стран согласился передать свои F-16.
Однако F-16 Fighting Falcon впервые появились на вооружении Воздушных Сил Украины только летом 2024 года. Первое известное применение состоялось в конце августа 2024 года, во время массированного ракетно-дронового обстрела. Тогда F-16 сбили четыре ракеты.
В декабре 2024 года украинский F-16 сбил сразу шесть российских крылатых ракет. Причем самолет нес только четыре ракеты среднего и ближнего радиуса действия. По словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, такое сбитие стало мировым рекордом.
Что известно об атаке захватчиков 20 сентября
С вечера пятницы, 19 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Мониторы также фиксировали передислокацию бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с дальневосточного аэродрома "Украинка" на аэродромы, которые ближе к Украине. Впоследствии стало известно, что РФ подняла авиацию в Мурманской области, которая под утро запустили крылатые ракеты Х-101.
Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики направили большое количество дронов и ракет на Днепропетровщину. Под массированной атакой оказались Павлоград и Днепр, на оба города летели десятки БПЛА, после чего враг нанес удары баллистическими ракетами.
Также российская террористическая армия нанесла массированный удар по Киевской области дронами и ракетами. В результате обстрела в разных районах возникли пожары. Целью террора стала гражданская инфраструктура и транспорт.
