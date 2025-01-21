'Любил свою семью и Украину': на фронте погиб 20-летний защитник с Винниччины, служивший в Третьей штурмовой. Фото

В боях за Украину на Покровском направлении погиб молодой воин 3 ОШБр Богдан Кулак. Он присоединился к украинскому войску, когда ему было 19 лет, участвовал в тяжелых боях, в том числе защищал Авдеевский коксохим.

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С марта прошлого года Богдан считался пропавшим без вести, недавно семья получила подтверждение его гибели. Трагическое известие сообщили в Гниванской территориальной громаде.

"С глубокой грустью сообщаем о тяжелой потере: защищая Украину, погиб наш земляк, селищанин Богдан Сергеевич Кулак. Ему было всего 20 лет... 5 марта 2024 года Богдан Кулак, солдат обслуги пулеметного отделения взвода огневой поддержки 2 механизированной роты 2 механизированного батальона, пропал без вести возле населенного пункта Орловка Покровского района Донецкой области", – отмечено в сообщении.

Богдан Кулак родился 23 января 2024 года в населенном пункте Селище, там окончил школу, а затем продолжил обучение в Винницком национальном аграрном университете, закончить который из-за начала полномасштабной войны не успел.

После того, как Россия начала широкомасштабную агрессию, Богдан сразу начал рваться защищать родную землю. Однако из-за юного возраста (ему на тот момент было всего 18) в армию парня не взяли. Еще одну попытку, на этот раз успешную, Богдан предпринял в 19: тайком от родителей он поехал в Киев, сдал физические тесты и вступил в ряды Третьей отдельной штурмовой бригады.

Только убедившись, что в армию он попал и подписав контракт, Богдан сообщил о своем решении семье.

Молодой защитник прошел курс молодого бойца и обучение за границей. А его первые бои состоялись в Донецкой области в сентябре 2023 года. Попал он в очень горячую точку: сдерживал врага на территории Авдеевского коксохимического завода.

"В сообщениях писал об ужасных обстрелах и опасности. Их подразделение до последнего держало оборону и эвакуировало раненых. Несмотря на все трудности, он не терял веры и оставался жизнерадостным. Он всегда был уверен, что будет жить. Он не допускал мысли, что не вернется… Он был чрезвычайно добрым, сильным и любил свою семью, свою маму и Украину", – отметили в Гниванской территориальной громаде.

Там, на коксохиме, Богдан получил контузии и вынужден был проходить лечение. Впрочем, едва восстановившись, молодой воин вернулся на фронт, к побратимам.

"В последнем сообщении, отправленном ночью, он написал, что ситуация сложная, но просил не волноваться, ведь он все выдержит", – рассказали на малой родине Героя.

Дома его ждали родители и сестричка.

В родном селе воина будут встречать 24 января – на следующий день после его дня рождения, когда Богдану должен был исполниться 21 год. В этот день его похоронят на родной земле.

Напомним, ранее стало известно о смерти военного из Киевской области Геннадия Ежелева. Он погиб еще в апреле 2024 года, спасая раненого побратима. С тех пор и до недавнего времени считался пропавшим без вести.

Также сообщалось, что в боях в Харьковской области погиб защитник из Винницкой области. Ивану Степанюку, мобилизовавшемуся с первых дней полномасштабного вторжения РФ, а до того – воевавшему на Донбассе – навсегда останется 32 года.

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