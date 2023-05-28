Любимая игрушка – граната: в сети показали побратима пса Патрона Фугаса. Фото

В сети показали побратима пса Патрона Фугаса – уникального внештатного психолога 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Он понимает военную дисциплину, играет гранатами, а во время взрывов не пугается, а ведет себя спокойно и не мешает работать защитникам.

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Историю животного, поддерживающего на войне наших военных, рассказали в Facebook 92-й бригады и Армия Inform. Он попал к бойцам еще новорожденным щенком.

"Нам его привезли ребята с боевой позиции примерно два месяца назад. Тогда он был маленьким комочком вообще, наверное, только родился, а уже застал войну", – рассказал командир экипажа и названный отец щенка Андрей.

По его словам, все бойцы во роте очень к нему привязались и даже присвоили псу звание "младшего сержанта".

"Утром просыпается и идет с нами на построение, если мы работаем или передвигаемся на танке, то он тоже постоянно рядом", – описал дисциплинированность животного военный.

По словам командира экипажа, щенка назвали в честь фугасных снарядов, ведь ротный любимец проживает с танкистами. Кроме этого малыш питается сухпайками, любит спать на коробках от боекомплектов, а любимая игрушка – граната Ф-1.

"Фугас для нас всех как внештатный психолог. Я знаю, что есть такой вид терапии, когда советуют плавать с дельфинами или начать заниматься конным спортом. У нас эти обязанности на себя взял мой щенок", – отметил Андрей, объяснив, что он часто может обрадовать бойцов, которые, измученные, возвращаются с боевых позиций.

"Он прибегает и веселит всех, дарит безвозмездную любовь и поддержку. Это моментально поднимает настроение и боевой дух", – отметил командир.

Напомним: ранее военнослужащим 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко в окоп пришла лиса. Животное в компании защитников Украины чувствовало себя достаточно свободно и даже попыталось утащить лопату. После нескольких попыток она "сдалась" и сбежала.

Как сообщал OBOZREVATEL, у берегов Крыма из-за активности подводных и надводных лодок РФ в Черном море массово гибнут дельфины. Согласно научным расчетам, количество погибших животных может превышать тысячу.

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