'Любое действие имеет противодействие': Буданов рассказал о попытках РФ дестабилизировать Украину и допросах пленных солдат КНДР

Страна-агрессор РФ не прекратит попыток дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Однако такие попытки будут иметь соответствующее противодействие.

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Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью азербайджанскому журналисту Эйнулли Фатуллаеву, которое было опубликовано 18 февраля. Он, в частности, считает, что Москва вряд ли прибегнет к новым тактикам дестабилизировать ситуацию внутри украинского государства.

"Поверьте, что-то кардинально новое и масштабное ни россияне, ни мы уже не сможем придумать. Все уже отработано. Да, попытки (дестабилизировать Украину. – Ред.) будут. Но ничего страшного – любое действие имеет противодействие", – сказал генерал-лейтенант.

Также глава военной разведки рассказал о допросе пленных солдат северокорейской армии.

"Наши офицеры допрашивали пленных северных корейцев. Они дополнили мою картину того, что же такое автократия и тоталитаризм, пожалуй, в самом ужасном проявлении. Это человеконенавистнические подходы, которые создают даже не покорных людей, а биороботов", – сказал Буданов.

Руководитель ГУР также рассказал, что в этом году, по его мнению, прекращение огня на фронте возможно:

"Я думаю, что это произойдет. Есть большинство составляющих, чтобы это случилось".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему считает возможной военную победу Украины. Однако, по его словам, это может быть связано с большими потерями, а сохранение людей является приоритетом для страны. В то же время Украина никогда не признает российскими оккупированные территории – их необходимо возвращать дипломатично, сказал глава государства.

Напомним также, в другом интервью Буданов сказал, что без поддержки США Украине будет очень тяжело продолжать противостоять вторжению РФ. По его мнению, Киев должен сделать все возможное, чтобы сохранить сотрудничество и углублять взаимодействие с Европой.

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