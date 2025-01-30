"Люди повисли над бетонными плитами": ГСЧСник рассказал, как спасали пострадавших из дома в Сумах. Видео

В Сумах продолжаются аварийно-розыскные работы после российского удара дроном-камикадзе "Шахед" по жилому дому. Были разрушены полностью девять квартир, а некоторые люди просто зависли над бетонными плитами.

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Об этом сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Олег Стрилка в комментарии для "Кордон.Медіа". По его словам, по состоянию на 9:00 спасатели продолжают разбирать завалы и проводить аварийно-розыскные работы, пока не убедятся, что под ними больше нет людей.

На данный момент спасатели обнаружили тела четырех погибших гражданских жителей. От удара полностью разрушены девять квартир – конструкции дома обрушились с седьмого по первый этаж. Некоторые пострадавшие оказались заблокированы среди бетонных обломков, а спасателям пришлось их искать и доставать.

"Работали мы здесь в первые минуты после вражеского удара. Ситуация была очень тяжелая, потому что девять квартир полностью разрушены, все сложилось с седьмого по первый этаж. Были случаи, когда люди просто-напросто зависли над этими бетонными плитами, нужно было их искать, нужно было их снимать. Их по лестничным клеткам, а именно ребенка сносили и в общей сложности четыре человека были спасены", – рассказал Стрилка.

По словам спикера, спасатели все обошли и эвакуировали 118 граждан.

Он добавил, что работы усложняются из-за риска дальнейших оползней и других угроз для жизни самих спасателей, поэтому "нужно все очень и очень продумывать".

Напомним, что в ночь на 30 января российские войска атаковали Сумы дронами-камикадзе "Шахед". Один из вражеских беспилотников попал в многоэтажный жилой дом, нанеся значительные разрушения.

По словам очевидцев, взрыв в Сумах был такой силы, что обломки разлетелись вокруг, всюду было стекло. После удара жители услышали женщину, которая умоляла о помощи.

В результате удара погибли четыре человека, еще девять получили ранения, среди них - 7-летний ребенок и 18-летний парень, который находится в тяжелом состоянии.

Сначала сообщалось об одном погибшем, однако впоследствии в Сумском горсовете уточнили данные о количестве пострадавших. Информация о жертвах неоднократно менялась – на месте трагедии продолжают работать экстренные службы.

Также спасатели ГСЧС провели операцию по освобождению женщины, зажатую плитой после взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 января Россия запустила дроны по Киеву. К утру стало известно, что обломки российского БПЛА упали в Дарницком районе столицы.

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