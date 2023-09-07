'Людям, которые дают нам советы, надо понимать': Данилов высказался о возможности проведения выборов во время войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине во время войны организовать выборы практически невозможно. Он отметил, что предвыборная агитация не может проходить в окопах, где находятся сотни тысяч украинцев.

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Об этом Данилов заявил в эфире программы "Сніданок з 1+1". Так, одной из причин также является то, что многие украинцы из-за российской агрессии на территории нашего государства были вынуждены уехать за границу и не могут принять участие в голосовании.

"Сейчас нам еще надвигают – давайте проводить во время войны выборы. Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы – мы проигрываем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди пока находятся в окопах. А задача государства достаточно проста – обеспечить голосование каждого и каждому, который находится... А те, кто за границей? Людям, которые начинают давать нам советы, надо понимать, что нужно жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов", – сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что проведение выборов в условиях войны запрещено в соответствии с законодательством. Также это подчеркивал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он также отметил, что оптимальным вариантом было провести выборы в Верховную Раду сразу после завершения войны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в случае проведения выборов в 2024 году. Он подчеркнул, что никогда не покинет свою страну в трудные времена. При этом президент добавил, что "готов вносить изменения в законодательство".

Также Владимир Зеленский отмечал, что в Украине в 2024 году могут пройти очередные выборы президента только при условии окончания войны. Восьмые по счету выборы главы государства по графику запланированы на 31 марта 2024 года.

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