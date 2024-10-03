Люксембург присоединился к Коалиции дронов: в Минобороны раскрыли подробности

Люксембург присоединился к Коалиции дронов и стал 17-й страной в этой инициативе. В течение полномасштабной войны страна последовательно помогала украинской армии и теперь присоединится к развитию индустрии БПЛА.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, говорится на сайте Минобороны. Она напомнила, что цель Коалиции – обеспечить промышленное производство FPV-дронов в Украине и на Западе, чтобы создать технологическое превосходство над Россией в долгосрочной перспективе.

"Поэтому мы рады приветствовать в Коалиции Люксембург, который за эти годы последовательно и постоянно помогал нашей армии, а теперь включится в развитие индустрии дронов", – отметила представитель Минобороны.

Инициатива по соответствующей коалиции появилась в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате Рамштайн. Ее предложили Латвия и Великобритания.

Благодаря Коалиции Украина уже получила от стран-партнеров тысячи дронов, еще 20 000-30 000 дронов будут закуплены на общие средства. К международным тендерам в рамках инициативы впервые в сентябре 2024 смогли присоединиться и украинские производители дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года государства-партнеры Украины, входящие в коалицию дронов, подписали Меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает создание общего фонда на 45 миллионов евро для осуществления закупок беспилотников для их быстрой и эффективной доставки ВСУ.

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