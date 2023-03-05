"Мадяр", защищавший Бахмут, рассказал, куда перебросили его подразделение: "продолжаем детоксикацию червей"

Украинский воин Роберт Бровди (позывной "Мадяр"), который ранее сообщил, что его подразделение выходит из Бахмута Донецкой области, уточнил: аэроразведчики "Птахи Мадяра" под его руководством продолжают выполнение боевых задач на новом ответственном участке. Военнослужащие вошли в состав новой спецроты ударных беспилотных авиационных комплексов.

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Где конкретно воюют "Птахи Мадяра" теперь, Бровди не раскрыл из соображений безопасности. Соответствующий пост появился на его Telegram-канале 5 марта.

"Параллельно происходит доукомплектация личного состава... Не отвели, не убили, не вернули и не в отпусках. Продолжаем детоксикацию червей, и будем делать это до самой Победы", – написал Бровди.

Он добавил, что гордится воодушевлением и мужеством воинов, которые удерживают крепость-Бахмут. "Равно как и на всех других участках фронта, но Бахмут стал для меня близким городом", – признался наш защитник.

Напомним: Генеральный штаб ВС Украины ранее сообщал, что Силы обороны не выходили из Бахмута и продолжают бороться с врагом на этом сложном участке фронта.

Оккупанты пытаются устроить в населенном пункте "котел", хотя и несут огромные потери. В Институте изучения войны заявляли, что у украинских сил гораздо больше шансов контролировано отойти из Бахмута, чем попасть в окружение. Аналитики также считают, что Силы обороны все еще смогут удержать свои позиции в этом городе.

Как писал OBOZREVATEL:

– В последние дни в сети распространяются сообщения о якобы отводе украинских войск из Бахмута, а россияне уже празднуют его "окружение". Однако в Восточной группировке войск опровергли эти фейки.

– Заместитель мэра Бахмута Александр Марченко заявлял, что в городе продолжаются уличные бои между российскими оккупационными войсками и украинскими защитниками. РФ не контролирует населенный пункт.

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