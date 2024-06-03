МАГАТЭ до сих пор не имеет доступа к важным участкам: Гросси пожаловался на оккупантов ЗАЭС

На оккупированной российскими варварами Запорожской атомной электростанции постоянно находится команда МАГАТЭ. Однако она до сих пор не имеет доступа к некоторым важным для ядерной безопасности участкам станции.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси в своем вступительном выступлении во время открытия Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник, 3 июня, в Вене. Он также подчеркнул, что представители Агентства также не могут пообщаться и с персоналом ЗАЭС.

"С апреля все шесть реакторных блоков находятся в состоянии холодной остановки. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи в Запорожье (ISAMZ) не имеет доступа к некоторым важным для ядерной безопасности участкам на площадке Запорожской АЭС, а также к открытым дискуссиям со всем соответствующим персоналом", – подчеркнул Гросси.

Он добавил, что это мешает МАГАТЭ "непредвзято и неуклонно оценивать ситуацию с точки зрения соблюдения семи основных принципов" и ограничивает его способность "постоянно предоставлять четкое подтверждение того, что пять конкретных принципов соблюдаются".

По словам гендиректора МАГАТЭ, в целом ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Все семь основ ядерной безопасности были полностью или частично нарушены, подчеркнул Гросси.

"В начале апреля Запорожская АЭС впервые за почти полтора года подверглась прямым атакам. Эти атаки нарушили первый из пяти конкретных принципов защиты Запорожской АЭС, которые я впервые изложил Совету управляющих год назад. Атаки и частые отключения линий электропередачи за пределами площадки из-за военных действий создают серьезную ситуацию, которую я описал Совету Безопасности ООН 25 апреля во время своего седьмого брифинга в этом органе", – заявил Гросси.

Он также указал на то, что вопросы, связанные с кадровым обеспечением, регулярными проверками и техническим обслуживанием конструкций, систем и компонентов безопасности, надежностью цепей снабжения, а также аварийными мерами на ЗАЭС, "остаются сложными и представляют риски для ядерной и физической ядерной безопасности станции".

Как сообщал OBOZ.UA:

Кроме того, на оккупированной ЗАЭС отсутствуют украинские лицензированные специалисты по безопасному запуску реакторов. Это может создать серьезную угрозу безопасности и вызвать возможный ядерный инцидент.

ВС РФ используют дроны-камикадзе непосредственно над ядерными реакторами ЗАЭС. Фактически оккупанты прикрываются станцией, чтобы вести обстрелы.

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