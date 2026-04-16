В Одессе в результате российской атаки погибли шесть человек, 11 пострадали. Фото

Ночью 16 апреля российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе и баллистическими ракетами. Вследствие обстрела погибли шесть человек, еще 11 пострадали.

Повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома. Об этом сообщили в Одесской городской военной администрации.

Последствия террора

По информации городской администрации, в течение ночи Одесса пережила несколько волн атак ракетами и ударными БПЛА. Жертвами российских террористов стали 6 человек. Еще 11 человек пострадали, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Вследствие атаки повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, а также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.

Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района. Коммунальные службы с ночи работают на местах по ликвидации последствий. Развернут оперативный штаб.

Напомним, 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Вследствие ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.

