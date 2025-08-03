МАГАТЭ сообщило о взрывах и дыме вблизи Запорожской АЭС: что известно

Мониторы Международного агентства по атомной энергетике 2 августа зафиксировали "взрывы и дым" вблизи с Запорожской атомной электростанцией. По их данным, военными был атакован "вспомогательный объект, расположенный в 1200 метрах от периметра промышленной площадки ЗАЭС".

Такую информацию обнародовал глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Он добавил, что данные мониторов Агентства совпадают с сообщениями руководства ЗАЭС, однако не уточнил, какое именно руководство имеет в виду.

По словам Гросси, "вспомогательный объект" станции подвергся обстрелам и попаданиям беспилотниками в 9 утра 2 августа, то есть "примерно в то же время, когда команда мониторов слышала военную активность".

После этого практически всю светлую часть суток мониторы МАГАТЭ "видели дым в том направлении".

"Это последний из серии инцидентов, которые непрерывно продолжаются в последние недели и месяцы, что еще раз подчеркивает возможные угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС во время военного конфликта", – подчеркнул Гросси.

Что говорят оккупанты

Согласно данным ВСУ, которые совпадают с данными разведчиков и DeepState, на оккупированной АЭС находятся части регулярной армии захватчиков.

Чиновник не уточнил, какими непосредственно военными был атакован "вспомогательный объект" на оккупированной АЭС. Однако незаконное российское "руководство" ЗАЭС сообщает о "пожаре в промзоне возле станции", который произошел якобы из-за "артиллерийского обстрела ВСУ".

Там также якобы был убит человек, а "при осмотре территории было найдено гражданское авто, которое не имеет отношения к работе атомной электростанции".

Когда захватчики начали тушить пожар, они якобы "были атакованы беспилотником" (на самом деле это распространенная тактика самих оккупантов).

"Любое нападение вблизи атомной электростанции – независимо от целевой цели – создает потенциальные риски также для ядерной безопасности, поэтому этого следует избегать. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы предотвратить дальнейший риск ядерной аварии", – сказал по этому поводу генеральный директор Гросси.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни уровень радиации на временно оккупированной ЗАЭС остается стабильным. Команда МАГАТЭ, которая находится на объекте, не фиксирует повышения радиационного фона, и "угрозы для людей нет".

Такие заявления появились после ряда сообщений в конце прошлого месяца об очередном пожаре рядом с ЗАЭС, а также что в Запорожье повысился уровень радиационного излучения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!