Страна-террорист Россия пытается использовать родственников украинских военнопленных для разжигания внутреннего недовольства в Украине. Свои агрессивные действия РФ проводит в рамках широкой информационной кампании "Майдан-3".

Оккупанты цинично врут, что российская сторона якобы готова вернуть военнопленных, но украинское руководство якобы этому препятствует. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россияне призывают родственников военнопленных выражать протесты в Украине. При этом омбудсмен заверил, что Украина никогда не прекращала обмены военнопленными.

Аналитики отметили, что российские информационные операции, вероятно, являются частью информационной кампании "Майдан-3", которая, как ранее сообщала Служба безопасности Украины, направлена ​​на то, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине. Страна-террорист РФ пытается вбить клин между гражданским населением и военным и политическим руководством.

Также в ISW отметили, что раньше РФ успешно использовала информационные операции, в том числе прямую переписку с украинским гражданским населением, для разжигания насильственных протестов в Украине.

Напомним, государство-террорист Россия продолжает вести войну против Украины не только оружием, но и распространением пропаганды. На информационном фронте она стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая хаос внутри страны.

Ранее сообщалось, что Украина поставила стране-агрессору России ультиматум касательно содержания военнопленных. Оккупанты могут лишиться возможности звонить домой из-за бездумной политики Кремля по отношению к украинским пленным.

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