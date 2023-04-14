Майор Гетьман: главная военная тайна не вышла наружу, наступление ВСУ удивит всех. Интервью

На сегодняшний день контрнаступление украинской армии может переноситься по нескольким объективным причинам, в частности, из-за неблагоприятной погоды, состояния поставок Украине вооружений, планирования в Генштабе и т.д. Однако утечка секретных данных США о военной поддержке нашей стране – это самая незначительная проблема и, собственно, не проблема, поскольку в этих документах нет главного: информации о времени и месте наступления ВСУ.

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Это наступление будет совершенно неожиданным и удивит всех, поскольку Генштаб ВСУ не работает по методикам образца Второй мировой войны. Наибольшая угроза состоит лишь в том, чтобы не дать врагу паузу, в которой он крайне нуждается. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Издание The Washington Post сообщило, что якобы Украина откладывает весеннее наступление и называет три причины: неблагоприятная погода, медленная поставка военной помощи, утечка секретных документов США. Подобные оценки раздаются и в других СМИ. По вашему мнению, можно ли доверять такой информации? Конечно, никто не знает планов Генштаба ВСУ, но допускаете ли вы, что по этим или другим причинам контрнаступление может начаться позже?

– Давайте по порядку. Что влияет на наше контрнаступление? Во-первых, погодные условия. Это уже неоднократно отмечали наши разные руководители, как политические, так и военные. Потому что для наступления нам нужно использовать в том числе тяжелую технику, самоходную артиллерию, СРЗО, которые ездят отдельно. Они не могут ездить там, где грязь.

Они не ездят по дорогам, по шоссе, они ездят по полям, по посадкам, чтобы их не было заметно, и там должна быть твердая почва. Даже несмотря на то, что сейчас ХХІ век, развитие технологий, в данном случае разницы нет – по-прежнему для бронетехники нужна сухая почва. Это первая причина.

Вторая причина – это соответствующее количество вооружения, которое нам должны поставлять наши партнеры. Для того чтобы провести контрнаступление, недостаточно просто дать команду. Следует подготовить боевое распоряжение, в котором будут прописаны действия каждого подразделения, которые будут участвовать в этих действиях. Речь идет не только о больших подразделениях, но и малых, взвода включительно. Должны быть указаны средства связи, маршруты передвижения и техника, которая должна быть у этих людей на вооружении и горюче-смазочные материалы, которые должны быть в запасе.

Речь не идет о том, чтобы "копать от забора до обеда". Все действия должны быть просчитаны, определены рубежи, на которых необходимо остановиться. Для этого рассчитывается все, в частности, и объем горюче-смазочных материалов. Никто не будет заправлять танки и возить за ними цистерну с горючим.

Если расчетов нет в полном объеме, а есть на 95%, нет смысла приступать к наступлению.

Третье – относительно утечки информации, которая произошла. Это как раз меньше всего влияет на наши наступательные действия. Потому что там не было никакой информации, которая является очень секретной. В первую очередь, там не было информации о том, где и как мы собираемся делать наши контрнаступательные действия. Там много страниц, но там прописано оружие, которое поставлялось Украине.

По большому счету, все это можно найти в открытых источниках. Просто в этом документе все это скомпоновано и собрано в кучу. Сказать, что там есть что-то, что может нам сильно помешать, нельзя. Нет там ничего подобного. Хотя не очень хорошо, что кое-какая информация вышла наружу.

Думаю, в нашем Генеральном штабе могли изменить планы. Но, может быть, и ничего не изменили, потому что не могло быть только одного варианта. Это только россияне так воюют. А в Украине, как и в странах НАТО, есть несколько вариантов военных операций. Если один не работает, то берут другой.

Следовательно, уверен, что эта утечка ничего не изменила. Один вариант могли отложить и взять другой. Люди в Генеральном штабе работают постоянно, без выходных, по 12-16 часов в сутки. Они там не отдыхают, они прорабатывают все варианты. Это очень серьезная работа.

И еще один аспект. Мы ожидаем, что контрнаступление – это один мощный удар, как было во времена Второй мировой войны. Нет, все будет происходить так, как мы даже не можем себе представить. Потому что наше военное руководство неоднократно говорило, что те действия, которые мы будем предпринимать во время контрнаступления, удивят врага. Они и нас удивят. Мы не будем идти в лоб и класть людей. Мы будем делать по-другому. Как – увидим. В этом и состоит военная тайна, и она не вышла наружу.

– Итак, мы, наблюдающие за ситуацией со стороны, не знаем планов Генштаба, но наверняка можем прогнозировать только одно: контрнаступление может начаться, по меньшей мере, после того, как поля станут пригодными для движения тяжелой техники?

– Да, это по меньшей мере.

– Сейчас в западной и мировой прессе стало больше пророссийских заявлений, связанных с войной в Украине. Очередное "миротворческое" заявление сделал и глава МИД Беларуси во время визита в Будапешт – он призвал Украину немедленно объявить перемирие и вернуться к мирным переговорам. Подобное ранее говорил и Лукашенко. Как вы думаете, может ли Россия как-то повлиять на наших союзников или на тех, кто еще колеблется, и как-нибудь использовать эту ситуацию?

– Они это и делают. Давайте не будем углубляться в международные отношения, но посмотрите, например, на заявление президента Бразилии, который предлагает нам отдать определенные территории, чтобы закончить войну. Некоторые заявления раздаются и из африканских стран. Россия пытается искать себе партнеров по всему миру, конечно, она оказывает определенное давление на наших европейских и американских партнеров.

Почему россияне внезапно стали такими миролюбивыми? Потому что у них очень плохи дела по линии фронта. Когда произойдет наше контрнаступление, в той или иной форме, они не выдержат. Поэтому им нужна пауза, чтобы подтянуть резервы, дополнительную технику. Поэтому сейчас они будут разговаривать о мире во всем мире, говорить, что люди не должны погибать. Но не потому, что у россиян появилась человечность, а потому, что они начали проигрывать в этой войне.

Проигрыша в войне ни руководству России, ни руководству ее союзника, Беларуси, не простят. Не простит население, не простят местные элиты. Не будет ни Лукашенко, ни Путина. Поэтому им нужна пауза.

Что касается The Washington Post – вспомните, год назад они говорили, что Украина не продержится больше трех недель. Я не думаю, что это издание является агентом России, но в нем работают люди, просто убеждающие журналистов, рассказывают красивые вещи о мире, о мирных переговорах и т.д., потому что действительно война – это плохо, с этим трудно спорить.

Однажды в эфире литовского телевидения, когда прозвучали подобные тезисы, я сказал: может, давайте я заберу часть вашей территории, буду убивать ваших людей, вы будете взывать о помощи, потому что на вас напал враг, но вам будут отвечать – может, не нужно вам такого мощного оружия, может быть, достаточно лука и стрел? Давайте как-то мирно решать вопросы.

То же самое предлагают нам. Какой стол переговоров? Россия ежедневно убивает наших людей, пытается уничтожить нашу страну. Сейчас мы защищаем всю Европу от русского нашествия. Неужели там не понимают, что если Россия здесь не проиграет, она будет двигаться дальше?

К сожалению, многие издания не могут отделить зерна от плевел. Под хорошими лозунгами они призывают к тому, что может только навредить нашим отношениям с партнерами и перспективам освобождения страны. Поэтому нам нужно делать контринформационные движения, доказывать нашим партнерам, что такие призывы – это не движение к миру, это попытка России усилить свои возможности, чтобы продолжить войну.

– Действительно, очень легко призывать к прекращению войны, к сдаче территорий, когда речь не идет о собственной стране. Последнее уточнение – вы сказали, что противнику нужна пауза для восстановления. Насколько длительная пауза?

– Им нужно минимум несколько месяцев, чтобы они могли подготовить те резервы, которые пытаются мобилизовать. Но лучше для них остановить войну на той линии фронта, на которой они есть, и перевести ее в состояние окопной. То есть им нужен полузамороженный конфликт, на полгода или год. Это идеальный вариант для России.

За это время они смогли бы подвести итоги, проанализировать ошибки и наладить еще большее производство оружия. А дальше совершить новый, более мощный удар. Если мы сделаем такую ошибку, дадим врагу такую возможность, этот второй удар мы можем не выдержать даже с нашими союзниками по НАТО. В этом состоит большая опасность.