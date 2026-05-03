Майский ПВО-пад: ВСУ поразили ряд целей на оккупированных территориях. Видео

Воины Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины продолжают выбивать российскую систему противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях Украины. На захваченных врагом частях Донетчины, Луганщины и Запорожья они поразили два российских зенитных ракетных комплекса (ЗРК), столько же радиолокационных станций (РЛС), а также шесть систем воздушного контроля (СКПП).

Кроме того, под ударом оказались несколько пунктов временной дислокации оккупантов из рядов российских подразделений "Шторм" и "Рубикон" и ряд других важных целей. Подробности раскрыл командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр".

Защитники проредили российскую ПВО на оккупированных территориях Украины

Удары по элементам вражеской противовоздушной обороны "Мадьяр" назвал "майским ПВО-падом": с 1 по 3 мая враг благодаря точным ударам украинских дронаров потерял два ЗРК, две РЛС и шесть комплексов СКПП.

В районе населенного пункта Новый Свет в Донецкой области пилоты 1 отдельного центра беспилотных систем поразили российский ЗРГК "Панцирь-С1".

В Донецкой области есть не один населенный пункт с таким названием. Возле какого именно было осуществлено поражение, Бровди не уточнил.

Возле населенного пункта Марковское Луганской области пилоты 1 ОЦ СБС уничтожили вражеский ЗРК "Тор".

Вблизи Гераськовки на Луганщине подразделение "Феникс" (ГПСУ/Группировка СБС) уничтожило российскую РЛС типа П-18

Еще одну такую же РЛС выбили пилоты 1 ОЦ СБУ возле Софиевки на Запорожье.

Кроме того, пилоты 412 отдельной бригады СБС "Немезис" совместно с побратимами из 1 ОЦ СБС на ВОТ уничтожили шесть систем контроля воздушного пространства, принадлежавших армии РФ.

Удары по пунктам дислокации захватчиков и другим целям

Три временных пункта дислокации оккупантов поразили воины 9 батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадьяра": ТПД российского подразделения "Рубикон" во временно оккупированном Мариуполе, ТПД "Шторма" в Каменоватом (до переименования в рамках декоммунизации – Первомайское) Донецкой области и ТПД неуказанного российского подразделения в Степке в Запорожье.

Воины 1 ОЦ СБС также поразили телекоммуникационный центр в Мариуполе и рембазу одного из российских подразделений в Кадиевке Луганской области.

"Мадьяр" пообещал продолжение поражений вражеских целей на ВОТ. И передал "пламенный воскресный привет" морскому порту "Приморск" в Ленинградской области РФ, об очередном поражении которого стало известно утром 3 мая. Через этот порт Россия экспортирует свои энергоресурсы.

"Совместная операция Сил обороны по ключевым червивым наливайкам (нефтяной инфраструктуре РФ. – Ред.) продолжается", – подчеркнул командующий Сил беспилотных систем.

Еще до 18 апреля дальнобойные удары Украины лишили врага возможности зарабатывать по 100 млн долларов ежедневно.

