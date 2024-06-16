Макрон на Саммите: украинская капитуляция не может стать миром

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление о завершении войны в Украине на Саммите мира в Швейцарии. Он подчеркнул, что миром не может стать украинская капитуляция.

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Слова Макрона процитировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Соответствующее заявление политик сделал в субботу, 15 июня, отметив, что участники Саммита стремятся к построению устойчивого мира.

"Все из нас привержены построению устойчивого мира. Но, как уже было сказано, таким миром не может стать украинская капитуляция. Поэтому предпосылкой мира является помощь Украине в отражении агрессии", – сказал французский лидер.

Также он высказался по поводу "олимпийского перемирия", отметив, что это не обязанность, которая возлагается на Украину, а призыв, чтобы Россия остановила свою агрессивную войну.

"Я думаю, что если мы будем увеличивать давление в этом контексте, чтобы Россия обеспечила перемирие, это очень важно", – подчеркнул Макрон.

Он также выступил за то, чтобы организовать следующую встречу после Саммита мира и привлечь к ней больше стран.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июня в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира, организованный Украиной. Его основой является Формула мира – на мероприятии планируется рассмотреть 3 из 10 вопросов: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей.

Мы собрали самые яркие цитаты мировых лидеров, которые они сделали 15 июня на Саммите. Говорили, в частности, об Украине, которая дает отпор российской агрессии, и о действиях и предложениях российского диктатора Владимира Путина.

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