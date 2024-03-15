'Макрон все четко рассчитывал': Пристайко объяснил, что стоит за заявлениями Франции о возможности введения войск в Украину

Во Франции не исключают создания альянса, который при необходимости действительно будет готов отправить солдат в Украину. Заявление об этом французского лидера Эммануэля Макрона показало, что его страна, ранее направлявшая помощь на выживание нашего государства в войне, теперь четко стремится не допустить выигрыша России.

Так, если Киев не сможет рассчитывать на Североатлантический альянс, то спокойно может работать над формированием коалиции желающих среди стран, которые готовы будут защищать украинцев и без НАТО. Такое убеждение в интервью OBOZ.UA выразил дипломат Вадим Пристайко.

"Макрон все верно рассчитывал. Он совершенно зрелый и опытный президент. Посмотрите на реакцию МИД Франции и его личную после заявления. Никто из них не сдал назад. Напротив, они сказали, что продумали каждое слово, прежде чем заявить об этом, и сейчас работают над вариантами", – подчеркнул он.

По мнению бывшего посла Украины в Британии, это означает, что украинцы спокойно могут работать над формированием так называемой коалиции желающих, которая "пойдет защищать Украину без какого-либо НАТО". Дипломат предположил, что среди этих союзников может и не быть США.

"Это то, что произошло в Ираке. Там не было НАТО. Там были страны, которые входят в Альянс, но они действовали индивидуально в составе коалиции", – пояснил он.

Пристайко отметил, что его поражает трансформация позиции Франции относительно войны. Ранее в Париже говорили, что должны помочь Украине выжить, теперь говорят, что не должны допустить выигрыша России.

"Следующее, что Макрон скажет – Украина должна победить. На мой взгляд, сейчас становится все больше стран, наконец переключающих свой мозг на то, что всем понятно: о жертвах, которые Украина приносит, о том, что она доказала, что является действующей страной. Украина нуждается в инструментах для победы", – заявил дипломат.

Он добавил, что правильный тон в этом направлении задала Великобритания, которая изначально подавала сигналы о способности воевать индивидуально. Перед полномасштабной войной британцы провели демонстративную высадку десанта в украинской степи. Бойцы Соединенного Королевства сели на самолеты около Манчестера и высадились на полигоне на юге Украины.

"Это как раз показывает, что им не нужна ничья помощь и разрешение на то, чтобы переслать нам свой десант. Еще один пример – проход корабля вдоль берега Крыма. Это также абсолютно четкий намек россиянам, которые все поняли. И китайцы понимают этот намек, что есть страны, которые будут отстаивать свободу навигации, свободу принятия решений", – подытожил Пристайко.

По данным издания Le Monde, на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции в 2023 году прозвучало мнение, что стране "в конце концов придется отправить военных в Одессу". Журналисты пишут, что Макрон проговорился об этом "в закрытом кругу" 21 февраля 2024 года.

Вечером 14 марта еще ряд французских СМИ сообщил, якобы часть военных Франции отправляют в Румынию, где будет их временное место дислокации "перед отправкой в Украину". В украинском парламенте опровергли информацию изданий, подчеркнув: согласно законам Украины, без разрешения Верховной Рады иностранные войска не могут войти в страну, а такое разрешение парламентарии не предоставляли.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский ответил Макрону, что Украина не нуждается в иностранных войсках, пока сама "твердо стоит против России". В то же время он добавил, что если Путину удастся напасть на другую страну НАТО, то ситуация будет совсем другой.

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