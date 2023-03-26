Макс Колесников о плене РФ: нас вывезли в Беларусь и искали нацистов

Недавно вернувшийся из российского плена боец Вооруженных Сил Украины Максим Колесников рассказал об отношении россиян к украинским военным. Он отметил, что среди захваченных украинцев путинские вояки искали нацистов.

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На эту тему бывший пленник, а в мирной жизни – ресторатор и маркетолог Колесников поговорил с шеф-редактором издания OBOZREVATEL Орестом Сохаром в новом выпуске проекта "Орестократия". По словам бойца, вместе с побратимами он попал в плен воинам из сил специальных операций РФ, которые передали украинцев ВДВ РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Затем бойцы попали в руки Росгвардии, которая вывезла их на территорию Беларуси. В промежуточном пункте, в городке Мирогуля, россияне проводили опросы.

"Собрали анкетные данные, потому что вояки российские потеряли все наши документы, мы остались совсем без документов и предоставляли просто данные из какой мы части, номер телефона, контактные данные и все такое", – отметил Колесников.

Он рассказал, что россияне были убеждены, что взяли "командный центр обороны области и Киева", потому снимать воинов ВСУ приехало даже военное телевидение РФ.

"Сразу к нам приехало телевидение военное "Звезда", она нас снимала еще в части, как нас передают в Росгвардию и потом приехали на осмотр, где у нескольких из нас взяли интервью. Они искали среди нас нацистов, они так в интервью ю и сказали, что взяли большую базу нацистов, искали татуировки, пытались спровоцировать то, что мы признаемся, что мы нацисты – им не удалось", – подчеркнул Колесников.

По его словам, пропагандисты расспрашивали бойцов об отношении к Бандере, а также "запрете русского языка" в Украине и "притеснениях" русскоязычных граждан.

"Спрашивали меня, как я отношусь к тому, что запрещен русский язык, я говорил, что он не запрещен. О якобы каких-то притеснениях русскоязычных они меня спрашивали, о том, как я отношусь к "государственному перевороту", так они называли Майдан, и как я относился к тому, что шла война на Донбассе", – рассказал бывший пленник о провокациях пропагандистов.

Они также пытались заставить Колесникова признаться, что он испытывал притеснения в Украине, когда тот сказал, что родом из Донецка.

"Когда я этого не сказал, они начали показывать мне два сюжета смонтированных ими, где будто наши журналисты говорили, что нужно вырезать военнопленных русских, кастрировать и так далее. Там был такой достаточно грубый монтаж, они хотели, чтобы я признал, что это нацизм .Я уклонился от вопроса, они потом в сюжете сказали, что вот не признает, но понимает, что это нацисты. Здесь довольно смешно, когда потом смотришь это", – отметил боец.

Напомним: Колесников, известный как автор "Дневника мобилизованного", вернулся из российского плена во время масштабного обмена 4 февраля. В руки россиян он попал в Киевской области еще в марте прошлого года.

Ресторатор в прошлом, в далеком 2015-м Колесников по мобилизации отправился защищать родной Донбасс от российских оккупантов. Тогда он начал в своей соцсети вести своеобразный онлайн-дневник, где описывал подготовку украинских военнослужащих, будни в ВСУ и самые болезненные проблемы, с которыми сталкивалась только что возрождающаяся украинская армия. Многие украинские издания публиковали рассказы Колесникова под названием "Дневник мобилизованного".

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Макс Колесников, давно живший в Киеве, отправился в военкомат в первый же день, 24 февраля 2022 года. Защищал Киев и область. В марте попал в плен. В неволе он провел долгих 11 месяцев – и за это время изменился до неузнаваемости: полностью поседел, осунулся и похудел по меньшей мере вдвое.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Колесников рассказал, как оккупанты врали украинцам об обмене военнопленными. Оккупанты оболгали украинскую сторону и манипулировали семьями наших защитников;

– по возвращении из РФ Колесников признался, что в российском плену почти год не ел свежих фруктов. Пленных кормили скорлупой с ростками, залитым маслом или водой с капустой.

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