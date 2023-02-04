"Первый год свежий фрукт – это офигенно": возвращенные из плена украинцы рассказали, чем их кормили оккупанты. Видео
В субботу, 4 февраля состоялся очередной обмен пленными в российско-украинской войне. Домой вернулись 116 украинских бойцов. Они рассказали страшные подробности пребывания в плену.
Украинские солдаты радовались первому свежему фрукту, который увидели впервые за год. Оккупанты кормили их ужасной едой. Кадры опубликованы в Telegram Координационного штаба по вопросов обращения с военнопленными (КШППВ), образованным 11 марта 2022 согласно постановлению Кабинета Министров Украины №257 (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Завершение сделки по обмену 116 защитников сегодня. Уникальные кадры от Координационного штаба по обращению с военнопленными. Без комментариев. Мы продолжаем работу, чтобы освободить из плена всех Защитников и Защитниц", – сказано в сообщении.
На кадрах показан Максим Колесников. Он в рядах добровольцев защищал Киевщину.
"Первый за год свежий фрукт – даже страшно. Это офигенно", – говорит боец.
Он признался, что в российском плену почти год не ел свежих фруктов. В неволе он не видел обычного яблока. Пленных кормили шкарлупой с паростками, залитой маслом, или водичкой с капустой.
Кроме того, наших защитников кормили запаренной кашей.
"То, что мы не голодаем в свободных от российских оккупантов городах и селах, – заслуга Максима и тысяч наших Защитников и Защитниц. Украина делает все, чтобы освободить из плена всех наших близких и родных, но именно победы ВСУ и кропотливая работа десятков специалистов делают возможным дальнейшие обмены. Наше дело – им помочь", – сказано в сообщении.
Отметим, 23 освобожденных защитника имеют ранения или болезни. Некоторые потеряли конечности в результате обморожений. Младшему из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, самому старшему – 62 года.
Как писал OBOZREVATEL, после этого 14 января планировался один обмен, однако РФ сорвала его в последний момент. По данным ГУР МОУ, это было сделано, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, а также посеять панику в обществе.
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