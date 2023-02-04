''Первый год свежий фрукт – это офигенно'': возвращенные из плена украинцы рассказали, чем их кормили оккупанты. Видео

В субботу, 4 февраля состоялся очередной обмен пленными в российско-украинской войне. Домой вернулись 116 украинских бойцов. Они рассказали страшные подробности пребывания в плену.

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Украинские солдаты радовались первому свежему фрукту, который увидели впервые за год. Оккупанты кормили их ужасной едой. Кадры опубликованы в Telegram Координационного штаба по вопросов обращения с военнопленными (КШППВ), образованным 11 марта 2022 согласно постановлению Кабинета Министров Украины №257 (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Завершение сделки по обмену 116 защитников сегодня. Уникальные кадры от Координационного штаба по обращению с военнопленными. Без комментариев. Мы продолжаем работу, чтобы освободить из плена всех Защитников и Защитниц", – сказано в сообщении.

На кадрах показан Максим Колесников. Он в рядах добровольцев защищал Киевщину.

"Первый за год свежий фрукт – даже страшно. Это офигенно", – говорит боец.

Он признался, что в российском плену почти год не ел свежих фруктов. В неволе он не видел обычного яблока. Пленных кормили шкарлупой с паростками, залитой маслом, или водичкой с капустой.

Кроме того, наших защитников кормили запаренной кашей.

"То, что мы не голодаем в свободных от российских оккупантов городах и селах, – заслуга Максима и тысяч наших Защитников и Защитниц. Украина делает все, чтобы освободить из плена всех наших близких и родных, но именно победы ВСУ и кропотливая работа десятков специалистов делают возможным дальнейшие обмены. Наше дело – им помочь", – сказано в сообщении.

Отметим, 23 освобожденных защитника имеют ранения или болезни. Некоторые потеряли конечности в результате обморожений. Младшему из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, самому старшему – 62 года.

Как писал OBOZREVATEL, после этого 14 января планировался один обмен, однако РФ сорвала его в последний момент. По данным ГУР МОУ, это было сделано, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, а также посеять панику в обществе.