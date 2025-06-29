Максим Устименко: что известно пилоту F-16, который героически погиб во время удара РФ по Украине

Во время воздушного боя, отражая массированную российскую атаку, погиб украинский летчик, подполковник Максим Устименко. Он учился вместе с другим знаменитым пилотом – Андреем "Джусом" Пильщиковым, который погиб два года назад.

Видео дня

Защищая украинцев от налета вражеских ракет и дронов, Максим Устименко героически выполнил боевую задачу на истребителе F-16, применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Что известно о защитнике неба, читайте в материале OBOZ.UA.

Навеки в небе вместе с "Джусом"

Максим Устименко родился в 1993 году. Окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Он проходил обучение вместе с двумя другими уже легендарными пилотами – Андреем Пильщиковым и Алексеем Месем, которые погибли ранее.

О потере летчика утром 29 июня сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Он сбил семь воздушных целей, однако во время поражения последней самолет Максима был поврежден и начал падать.

Пилот отвел борт как можно дальше от населенного пункта, спасая немало жизней – но отдав собственную.

У Максима Устименко остался четырехлетний сын.

"Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше всего защищать Украину. Это был супер-интеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать Маршалом Авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе", – рассказала мама "Джуса" Лилия Аверьянова.

А вдова Алексея Меся Юлия Месь призвала поддержать финансово семью побратима ее погибшего мужа, разместив ссылку на Банке для сбора.

Как писал OBOZ.UA, 7 июня истребитель F-16 впервые сбил российский Су-35. В этой операции помогал шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!