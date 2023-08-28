'Максимально увеличиваем объемы': Зеленский рассказал об украинском производстве оружия. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел ряд совещаний и встреч. Одна из них касалась украинского производства оружия. По словам гаранта, наше государство сейчас максимально увеличивает объемы выпуска разных видов вооружения.

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Об этом Зеленский сказал в понедельник, 28 августа, в своем вечернем обращении к украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он пообещал, что украинская "оборонка" будет давать больший результат.

"Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть", – подчеркнул глава государства.

На совещании по производству оружия выступали представители Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины, "Укроборонпрома" и руководители отечественных производств. Сейчас наше государство уже использует производимые в Украине пушки, снаряды, дроны, ракеты и бронетехнику.

Также Зеленский сегодня провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Во время нее говорили о ситуации на передовой, прежде всего на Купянском направлении, на Донетчине – Бахмут, Авдеевка, Марьинка, и на южных направлениях, в частности на Ореховском.

Гарант заслушал доклады генералов Залужного, Сырского, Тарнавского, а также руководителя ГУР Буданова относительно планов оккупантов, на которые Украина обязательно ответит. Также было несколько докладов чиновников, военных по укреплению наших приграничных регионов.

На следующую Ставку – две задачи. Первая: отчет по подготовке к зиме. Различные аспекты, в том числе безопасность. Второе: программа подготовки к применению новых боевых самолетов. Политически уже все сделано. Договоренности есть. Ключевое теперь – это качественно и быстро подготовить инфраструктуру. И это уже военная задача", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главными темами обсуждения стали ситуация на фронте, а также важные вопросы, связанные с обеспечением защиты энергетической инфраструктуры Украины, подготовкой к зимнему периоду и результатами инспектирования военно-врачебных комиссий.

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