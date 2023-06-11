Маляр назвала основную причину подрыва Россией Каховской ГЭС: это связано с наступлением ВСУ

Цель подрыва россиянами Каховской ГЭС – сузить возможную географию активных действий ВСУ. оккупанты осознали, что неспособны сдержать украинское контрнаступление, поэтому совершили теракт из расчета не допустить проведения операции Силами обороны Украины на Херсонском направлении.

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Также россияне таким образом надеялись высвободить необходимые резервы для их перебрасывания на Запорожское и Бахмутское направления. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам представительницы Минобороны, разрушением Каховской ГЭС руководство РФ пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы и тем самым предотвратить освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области.

В настоящее время противник осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей из Херсонского направления, подчеркнула Маляр. Это прежде всего подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и армии.

Напомним: ранее Служба безопасности Украины опубликовала аудиоперехват, в котором говорится, что Каховскую ГЭС в Херсонской области взорвала диверсионная группа оккупантов. Захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы, однако что-то пошло не по плану, в результате чего они устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства.

"Там не они (украинская сторона, – ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели вроде этой дамбы пугать. Ушло не по плану, а больше, чем они планировали", – рассказал оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в Херсонской области незадолго до того, как она разрушилась. Спутники оснащены инфракрасными датчиками, зафиксировавшими тепловой сигнал, характерный для сильного взрыва;

– 7 июня были опубликованы спутниковые фото, демонстрировавшие последствия подрыва российскими военными преступниками плотины на Каховской ГЭС. На вторые сутки после взрыва под воду ушли Голая Пристань, район Корабел в Херсоне и другие территории, где раньше жили люди.

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