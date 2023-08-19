Маляр об ударе по Чернигову: россиян донимает все успешное, что у нас есть

Россияне умышленно бьют по гражданским объектам в Украине, при этом они выискивают те, которые являются наиболее символичными и уязвимыми для украинцев. Одним из ключевых критериев при выборе удара является то, насколько большую боль он причинит гражданам Украины.

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Об этом, комментируя удар войск РФ по центру Чернигова 19 августа, который привел к гибели минимум семи человек и ранению более сотни гражданских, написала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она подчеркнула, что война не оставила на территории Украины ни одного безопасного места, так что украинцы должны быть сознательными и учитывать реалии в повседневной жизни.

Удар по центру Чернигова, приведший к гибели и ранениям огромного количества людей, Россия нанесла с целью террора.

"Россияне воюют очень эмоционально. Они не просто целятся в гражданские объекты, а выискивают те, которые наиболее символичны или уязвимы для нас. Россиян донимает все успешное, что у нас есть. Уже не раз они запускали ракеты именно по тем объектам, о которых до этого была очень позитивная публичная информация", – отметила замминистра.

И дело здесь не в том, что благодаря публичности враг узнает о расположении того или иного объекта. Дело – в стремлении террористов из РФ причинить украинцам как можно больше боли.

"Они и без публичности знают, где какой объект расположен, но для них важна эмоциональная составляющая. Попасть побольнее. Было и такое, когда мероприятия проводили без публичного объявления и освещения, но туда все равно прилетало. Именно в момент проведения мероприятия", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что любое массовое мероприятие всегда увеличивает риски. И призвала украинцев привыкать к тому, что из-за российской агрессии с безопасных мест в Украине остались только укрытия – и менять в соответствии с этим осознанием свои повседневные привычки.

"Публичные мероприятия – это всегда риск и лотерея, независимо от того, обнародована ли о них информация или нет. Во время войны это риск обеих сторон – организаторов и посетителей (или их законных представителей, если мы о детях говорим). Да, сегодня нет безопасного места в Украине. Надежно только в укрытии. Поэтому КАЖДЫЙ должен научиться учитывать этот фактор во всем, что мы делаем и где бываем", – подчеркнула Маляр.

Напомним, около полудня 19 августа армия России нанесла ракетный удар по центру Чернигова. По состоянию на 15:30 было известно о семи погибших и 117 пострадавших, среди которых много детей. Среди жертв российского теракта – 6-летняя девочка, ее мама в тяжелом состоянии.

Момент ракетного удара по центру Чернигова попал на видео, на появившихся в сети кадрах виден мощный взрыв.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт РФ публикацией последствий удара и заявил, что "Россия должна проиграть". И чтобы это непременно произошло, Украина приумножит усилия по консолидации мира против российского террора.