Малюк стал для Путина целью №1, на главу СБУ хотят 'повесить' теракт в 'Крокусе': стали известны подробности

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк стал целью №1 для российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, на него хотят "повесить" теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных информированных источников. Отмечается, что Путин не может простить СБУ два удара по Крымскому мосту, особенно первый, который был "приурочен" ко дню рождения российского диктатора.

Затронули кремлевского лидера и атаки морских дронов Sea Baby на корабли ЧФ РФ. Еще одной болевой точкой, по которой успешно бьет СБУ, стали НПЗ страны-бензоколонки. И прежде всего СБУ успешно противодействует российской агентуре в Украине.

"Поэтому не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, "случайно" найдут еще и "визитки Малюка", – отметил источник.

Напомним, ранее в пресс-службе СБУ ответили на обвинения МИД страны-агрессора в теракте под Москвой. Там подчеркнули, что особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой РФ. Там напомнили, что именно российского диктатора уже заждались в Гааге.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 31 марта Россия официально обвинила Украину в теракте, который произошел в "Крокус Сити". Кроме того, они требуют ареста главы СБУ Василия Малюка.

– Басманный районный суд города Москвы заочно отправил руководителя СБУ Василия Малюка "под стражу" на два месяца. Глава СБУ заявил, что это решение "не заслуживает никакого внимания".

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