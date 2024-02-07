Маму погибшего в Золочеве младенца прооперировали: женщина в тяжелом состоянии

Три раненые вследствие удара по поселку Золочев Харьковской области остаются в больнице. Одна из них, 21-летняя мать погибшего двухмесячного мальчика, – в тяжелом состоянии.

Об этом утром 7 февраля сообщила пресс-служба Харьковской областной администрации. "В больнице продолжают находиться три женщины, которые получили травмы вследствие вражеских ракетных ударов по поселку Золочев", – говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что пациентки 39 и 28 лет лежат в травматологическом отделении в удовлетворительном состоянии и проходят консервативное лечение.

21-летняя женщина прооперирована, пока она находится в реанимации. Врачи расценивают ее состояние как тяжелое.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Войска России в ночь на 6 февраля ударили ракетами по Золочеву на Харьковщине. Под удар попала трехэтажная гостиница. Здание разрушено, там погиб двухмесячный младенец, еще трое женщин получили ранения.

– В Харьковской ОВА рассказали, что по Золочеву нанесли два удара ракетами С-300. Кроме гостиницы, были повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры – магазины, кафе, киоски, два админпомещения и по меньшей мере пять гражданских авто.

– Женщина с ребенком, который стал жертвой агрессии РФ, находились в гостинице, поскольку приехали в Золочев в гости. В момент атаки в отеле было три семьи. К сожалению, врачам не удалось спасти мальчика – он был в тяжелом состоянии.

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