Маневренный поединок в воздухе: пограничники показали перехват вражеского дрона. Видео

Украинские пограничники мастерски уничтожили БпЛА российских оккупантов с помощью FPV-перехватчика. Над позициями наших Сил обороны произошел настоящий воздушный поединок и бойцы Госпогранслужбы вышли из него победителями.

Об этом рассказали на сайте ГПСУ. Там показали работу бригады "Форпост" – Краматорского пограничного отряда.

На кадрах видно, что во время перехвата БпЛА противника постоянно менял высоту, совершал резкие маневры и пытался избежать удара, фактически ведя активную оборону в воздухе. FPV пограничников вступил в этот маневренный бой.

Оператор FPV-дрона бригады "Форпост" удерживал стабильный контакт с целью, корректировал траекторию перехвата и сохранял оптимальную дистанцию, не позволяя вражескому аппарату выйти из-под контроля.

В конце концов благодаря точным действиям и холодному расчету пограничников воздушная цель была уничтожена.

"Этот эпизод еще раз подтверждает: даже в маневренном противостоянии в небе решающими остаются подготовка, выдержка и профессионализм", – отметили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы сводной стрелковой бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции эффективно применяют дроны-перехватчики. Защитники показали, как нанесли потери противнику на Константиновском направлении (Донецкая область).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!