'Мангал' не помог: украинские воины уничтожили вражеский танк с помощью FPV-дрона на Лиманском направлении. Видео

На Лиманском направлении воины 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго продолжают прореживать оккупационные российские войска. На днях они "демилитаризовали" российский танк, защищенный "мангалом".

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Поражение произвели операторы FPV-дронов из механизированного батальона. Подробности и видео боевой работы показали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

"Бойцы роты разведки обнаружили танк противника, находившийся в посадке на боевом дежурстве. Координаты оперативно передали операторам FPV-дронов из механизированного батальона – и уже через мгновение враг ощутил всю силу ответа наших защитников. Пилоты FPV-дронов точным ударом вывели из строя вражеский танк, с навешенным "мангалом", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне украинские воины уменьшили численность вражеской армии на 1150 оккупантов и 23 бронемашины. Также украинские воины обезвредили три танка, 16 артиллерийских систем, 95 БпЛА, 72 единицы автомобильной техники захватчиков.

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