"Мангал" не помог: украинские воины уничтожили вражеский танк с помощью FPV-дрона на Лиманском направлении. Видео
На Лиманском направлении воины 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго продолжают прореживать оккупационные российские войска. На днях они "демилитаризовали" российский танк, защищенный "мангалом".
Поражение произвели операторы FPV-дронов из механизированного батальона. Подробности и видео боевой работы показали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".
"Бойцы роты разведки обнаружили танк противника, находившийся в посадке на боевом дежурстве. Координаты оперативно передали операторам FPV-дронов из механизированного батальона – и уже через мгновение враг ощутил всю силу ответа наших защитников. Пилоты FPV-дронов точным ударом вывели из строя вражеский танк, с навешенным "мангалом", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне украинские воины уменьшили численность вражеской армии на 1150 оккупантов и 23 бронемашины. Также украинские воины обезвредили три танка, 16 артиллерийских систем, 95 БпЛА, 72 единицы автомобильной техники захватчиков.
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