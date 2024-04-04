'Мангал' не спас: появилось эффектное видео уничтожения российского танка с помощью дронов

Украинские защитники из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили на одном из направлений российский танк Т-72БЗ, оборудованный мангалом. В результате поражения бронемашина окупантов взорвалась, а в небо поднялся высокий столб огня и дыма.

"Взрывное" видео опубликовали в сети. Отмечается, что по вражескому танку отработали FPV-дронами.

Удар нанесли воины роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Булава" 72-й ОМБр.

Судя по опубликованным кадрам, захватчикам не помог мангал, а в результате попадания наблюдался яркий "фейерверк".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки в Украине были обезврежены 134 единицы военной техники и вооружения противника, а также около 670 оккупантов. С начала масштабного вторжения потери России в войне достигли около 445 040 человек.

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