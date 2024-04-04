ВСУ отминусовали за сутки 670 оккупантов и 18 ББМ армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали и ранили 670 военнослужащих оккупационной российской армии. Также врага лишили 134 единицы военной техники и вооружения.

По состоянию на 4 апреля 2024-го, общие потери личного состава ВС РФ в войне против Украины достигают 445 040. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы обезвредили 29 артиллерийских систем (всего 11 171), 18 боевых бронированных машин (13 386), девять танков (7018), одну РСЗО (1026) и одно средство ПВО (746) захватчиков.

В небе защитники сбили 21 БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 8817) врага. На земле уничтожили 48 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 14 861) и семь – спецтехники (1845) оккупантов.

С начала полномасштабной войны (за 770 суток) Силы обороны также сбили 2059 крылатых ракет, 347 самолетов и 325 вертолетов, потопили 26 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 23-й отдельной бригады "Хортица" с помощью дронов-камикадзе уничтожили центр управления РЭБ и антенное оборудование захватчиков. Это произошло на Запорожском направлении фронта.

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